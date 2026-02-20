Hay acuerdo entre Auf y Tenfield en el punto clave de AntelTV: quiénes podrán verlo por esa plataforma

Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) comandados por el presidente Ignacio Alonso se reunieron durante cerca de ocho horas este viernes en el Hotel Sofitel de Carrasco con autoridades de la empresa Tenfield, entre los que que estuvo Francisco "Paco" Casal, para tratar de acercar las partes en la negociación por los derechos de streaming del fútbol uruguayo.

Finalmente llegaron a un acuerdo sobre el punto en lel que había mayor distancia: que el fútbol uruguayo pueda ser transmitido por AntelTV.

"Como se dieron condiciones que pedíamos que se trasmitiera en este periodo provisorio, se habilitó en esas condiciones, que luego la empresa lo va a trasladar", explicó Alonso a la salida de la reunión en una improvisada conferencia de prensa con los medios presentes en el lugar.

Minutos después Antel publicó un comunicado en el que aclaro quienes serán quienes podrán ver el fútbol a través de su plataforma: tras la fecha 4, serán solo quienes tengan planes de Plan Fibra Básico o superiores. Es decir, quienes tengan plantes de wifi, por lo que quedan afuera quienes tengan planes móviles.

PEÑAROL El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

PEÑAROL Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

“Esta solución se aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield. A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales”, aclaró Antel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AntelDeTodos/status/2024975468433117572&partner=&hide_thread=false Comunicado:



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local del Campeonato Uruguayo, alcanzaron este viernes 20 un acuerdo que posibilitará la transmisión a través de nuestra plataforma Antel TV.



Para la fecha 3:… pic.twitter.com/3NUfQkPlUZ — Antel (@AntelDeTodos) February 20, 2026

En números, el acuerdo pone un piso de contratos a partir de 1.600 pesos, que es lo que cuesta el plan fibra básico. Aunque, al menos en el acuerdo provisorio, no establece un costo específico por el fútbol.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso Joaquín Ormando

Las diferencias

La AUF sostenía que AntelTV no podía ofrecer el fútbol uruguayo gratis, o a un “precio vil”, ya que eso viola los pliegos de la licitación al generar un desequilibrio del mercado.

Como informó Referí, la AUF entiende que ese precio gratis o vil perjudica a las empresas que ofrecen el fútbol como un producto premium, con un pago asociado. Eso es lo que están haciendo los cables, que le compraron a DirecTV, y Disney, que se lo compró a Tenfield.

La Supercopa Uruguaya 2026 que Peñarol le ganó a Nacional y la primera fecha del Torneo Apertura, AntelTV las ofreció sin costo a todos los usuarios que tuvieran un contrato de wifi de fibra óptica.

Tras varios días de negociaciones, finalmente la AUF le exigió el viernes 13 a Antel que dejara de emitir el fútbol el pasado fin de semana, en la fecha 2 del Torneo Apertura, mientras no hubiera una solución técnica que habilitara a ofrecer el servicio solo a clientes premium, con un pago específico por el producto.

Como lo presenta antel

El primero de los compromisos de la fecha, entre Cerro vs Liverpool de este viernes a la hora 18.45, comenzó a transmitirse por AntelTV cuando estaba cerca de la media hora del primer tiempo, ya que faltaba la implementación técnica de ese acuerdo.

A partir de ese momento, la app de Entel TV empezó a ofrecer dos nuevas ventanas: una de “VTV Fútbol”, disponible para los contratos habilitados en el comunicado de la empresa, y otra “Antel TV Internacional”, para el mercado externo.

Es que este viernes la AUF también negoció con el consorcio de Antel y Team Click un acuerdo provisorio para las transmisiones al exterior del país por el lote 3 (aunque sin firma de contrato aún). El acuerdo es para todo el mundo. En América Latina ya se podía ver por Disney+.

Lo que dijo Alonso tras la reunión

Ignacio Alonso habló luego de la reunión extensísima entre AUF y Tenfield de este viernes, en la que tambien estuvieron presentes, por momentos, Eduardo Ache, Sergio Pérez Lauro y Matías Pérez, en tanto, además de Casal, por la empresa televisiva estuvo Osvaldo Giménez y Axel Casal.

"Tuvimos una reunión larga desde las 10 de la mañana. Se tocaron muchos puntos, se han avanzado en algunos. Estamos negociando el contrato", indicó el titular de la AUF.

Acerca del plazo para la firma de los contratos admitió que "se estiró a todas las empresas para cerrar hasta el día 2 de marzo. Así que estamos todos en proceso de cierre".

También admitió que el fútbol se podrá ver este fin de semana por AntelTV.

"Como se dieron condiciones que nosotros pedíamos para que se transmitiera mientras estamos en este período provisorio, se habilitó en esas condiciones para este fin de semana, que luego la empresa lo va a trasladar".

A su vez, sostuvo que hubo "cosas que nos hemos puesto de acuerdo, pero no quiero hacer mucho detalle. Lo importante es que hemos avanzado en este contrato, en otros también, y vamos firmando de a uno".

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

"Se cerró el detalle de Antel prácticamente, que es el bloque del exterior, hay ida y vuelta ya bastante avanzado con las televisoras de televisión por abonados, que está saliendo en todos lados. O sea, hoy por suerte hay una cobertura del campeonato que está siendo más que satisfactoria. Y mientras tanto, seguimos negociando para cerrar el detalle de los contratos. Estamos bien".

Alonso indicó además que "si hay algo claro, es que nadie va a dejar de tener el fútbol en su casa. Creo que quedó claro el fin de semana pasado que los medios por los cuales se están pasando son más que suficientes. Se pasó el clásico de la Supercopa, que se dio por esa vía de AntelTV, que nosotros habíamos objetado un poco en el formato, y ahora acordamos un provisorio que a su vez va a tener otro mensaje que la empresa lo va a transmitir luego. Estamos avanzando, estamos bien. Digo, la gente no va a dejar de tener el fútbol".

Respecto a las deudas con los clubes y los árbitros explicó que "en la medida que firmemos todos los contratos, al toque se paga. Porque además las empresas están haciendo uso del producto, que fue parte de la adjudicación, desde hace más de un mes".

Consultado acerca de si la reunión de este viernes fue más tranquila que la de la semana pasada en la que hubo discusiónes con Paco Casal, dijo: "No, yo no doy detalles de la reunión. Son siempre buenas reuniones, buenas experiencias".

Las diferencias

La AUF sostiene que AntelTV no puede ofrecer el fútbol uruguayo gratis, o a un “precio vil”, ya que eso viola los pliegos de la licitación al generar un desequilibrio del mercado.

Como informó Referí, la AUF entiende que ese precio gratis o vil perjudica a las empresas que ofrecen el fútbol como un producto premium, con un pago asociado. Eso es lo que están haciendo los cables, que le compraron a DirecTV, y Disney, que se lo compró a Tenfield.

Tras varios días de negociaciones, finalmente la AUF le exigió el viernes 13 a Antel que dejara de emitir el fútbol el pasado fin de semana, en la fecha 2 del Torneo Apertura, mientras no hubiera una solución técnica que habilitara a ofrecer el servicio solo a clientes premium, con un pago específico por el producto.

Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

En ese contexto fue que el propio viernes pasado, y a altas horas de la noche, la empresa Antel emitió un comunicado para explicar por qué no podía transmitir dicha etapa del fútbol uruguayo.

La falta de firma de los contratos preocupa a la AUF y a los clubes, que están en una complicada situación económica y que ya suman dos meses sin recibir ingresos, al igual que los árbitros.

Por su parte, Tenfield sostiene que no le regalará el producto a Antel, con lo que busca desmontar el argumento de dumping que manejó la AUF. Entiende que no bajará el precio artificialmente para generar un desequilibrio de mercado que perjudique a las empresas de TV cable, y que ese dinero que le pague Antel le permitirá, en todo o en parte, recuperar la inversión de US$ 17,5 millones que hizo para quedarse con los derechos del streaming.

AUF prorrogó la firma de los contratos

La AUF estableció una prórroga de 10 días, hasta el lunes 2 de marzo, para firmar los cinco contratos de derechos comerciales del fútbol, informaron a Referí fuentes al tanto de las negociaciones.

La prórroga es para todos los lotes, ante el inminente vencimiento del plazo establecido por la licitación, de 30 días a partir de la propuesta de contratos. Ese plazo vencía este domingo 22 de febrero.