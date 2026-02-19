Dólar
El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

Reunión AUF-Tenfield se aplazó para este jueves pero se está más cerca de firmar ese contrato que el del consorcio Torneos/Directv

La AUF sigue trabajando para firmar los contratos por los que adjudicó los derechos de televisión del fútbol uruguayo y al día de hoy están más cerca de firmar con Tenfield por el streaming que con el consorcio Torneos/Directv por el cable

19 de febrero 2026 - 5:00hs
Fachada de la AUF
Fachada de la AUF Camilo Dos Santos

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sigue trabajando para firmar los contratos con las empresas a las que les adjudicó los derechos de televisión del fútbol uruguayo por el período que va del 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

En tal sentido, el comité ejecutivo que encabeza Ignacio Alonso se reunió el miércoles sobre la hora 10.30. La reunión que tenían prevista con la empresa Tenfield fue cancelada y pospuesta para este jueves donde puede concurrir Francisco Casal, en cuyo caso estará entre los miembros presentes de la AUF, Alonso.

Lo que resta terminar de acordar con Tenfield, en la redacción del contrato que ligará a las partes por los derechos de streaming del fútbol uruguayo son:

1- Que el streaming sea casteable. Va a serlo, pero se están negociando las condiciones en que será casteable;

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
2- La cantidad de usuarios que pueden utilizar la misma plataforma;

3- La posibilidad de que las empresas de cable compren streaming pero mantengan su naturaleza de cable y viceversa, evitando que haya traslados masivos de una plataforma a la otra.

En horas de la tarde del miércoles, 16.30, se generó una reunión vía Zoom con el consorcio Torneos/Directv que fue a quien se le adjudicó la licitación para la transmisión del fútbol uruguayo por cable.

"Estamos discutiendo los términos del contrato, ahí estamos más atrasados, hay cláusulas que quieren imponer en el contrato que para nosotros no son aceptables, estuvimos haciendo la devolución del artículo 1 al artículo final del contrato que son 23 páginas y se quedó en pasarle la devolución del documento al que arribó la AUF para eventualmente poderlo firmar la semana que viene. Creo que estamos más cerca de firmar con Tenfield que con Torneos, pero seguimos avanzando", contaron a Referí desde la AUF.

"También hubo un avance significativo por el lote 3, de transmisión al exterior por lo que pienso que a más tardar vamos a estar firmando el viernes de esta semana. Se van despejando las cosas y vamos a ir de a poco a empezar a firmar los contratos", agregaron.

En este caso, los derechos fueron adjudicados al consorcio Team Click-Antel.

También se busca que este fin de semana, la señal de VTV esté habilitada a través de Antel TV, cosa que no pasó el fin de semana por prohibición de la AUF.

Eso ocurrió porque el pliego establece que los precios no pueden ser "viles" porque eso "mata" al producto. En ese punto, desde la AUF asumen que tanto Antel como Tenfield entendieron su planteo y que el tema se solucionará "en las próximas fechas". Para eso se requerirá que se ponga un costo por el producto.

AUF Tenfield Derechos de televisión del fútbol uruguayo

