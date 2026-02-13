Dólar
Yamandú Orsi e Ignacio Alonso se reúnen en Torre Ejecutiva: encuentro agendado por el Mundial 2030 que se produce en medio de la firma de los contratos de TV

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se reúne desde la hora 15.00 con el presidente de la República, Yamandú Orsi

13 de febrero 2026 - 14:47hs
Ignacio Alonso

Ignacio Alonso

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se reúne con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutivo. El encuentro comenzará a la hora 15.00 y ya estaba agendado para tratar temas concernientes a lo que será la organización del Mundial 2030 que tendrá su partido inaugural en el Estadio Centenario.

El Mundial de 2030 lleva años en la agenda tanto de la AUF como del gobierno y esta será una nueva reunión que se da días después de lo que fue el viaje conjunto que ambos jerarcas hicieron días atrás en China.

Uruguay necesita hacer profundas reformas en el Estadio Centenario y su entorno de modo tal de dejarlo apto para albergar un partido oficial por la Copa del Mundo que se desarrollará en Marruecos, España y Portugal.

Para eso fue el viaje a China donde se buscan socios inversores para poder llevar adelante obras millonarias.

DERECHOS DE TV

DERECHOS DE TV

Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, tras las reuniones con AUF por contratos de derechos de TV del fútbol: "Casal con Alonso cero problemas"

Pero también participaron del viaje autoridades de la empresa Tenfield, empresa a la que se adjudicaron, vía licitación, parte de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

Fue ahí que las partes, AUF y Tenfield, avanzaron en la firma de los nuevos contratos, estando Orsi al tanto de cómo van las negociaciones.

La firma de los seis contratos de los derechos de TVdel fútbol uruguayosigue pendiente y la AUF continúa en negociaciones con las nueve empresas a las que les adjudicó las licitaciones a través de la cual cede sus productos del fútbol por el período 2026-2029. Ahora, este proceso de rúbrica de los acuerdos ingresa en los últimos 10 días de plazo.

El miércoles Alonso se volvió a reunir con autoridades de Tenfield.

Osvaldo Giménez, gerente general de la misma, dijo que en dicha reunión no hubo "problemas" entre Alonso y Francisco Casal, dueño de Tenfield.

Desde la hora 15.00, Alonso se reunirá con con Orsi y la firma de esos contratos volverá a estar sobre la mesa.

Temas:

AUF Yamandú Orsi Mundial 2030 Ignacio Alonso

Darwin Núñez en Peñarol
PEÑAROL

Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

Patricio Pernicone y José Fajardo 
COPA LIBERTADORES

Universidad Católica de Ecuador 3 (3)-4 (4) Juventud por Copa Libertadores: con valentía, convicción y mucho corazón, el pedrense avanzó a la segunda fase

Victor Rudd
LIGA URUGUAYA

Defensor Sporting le ganó a Nacional en un partido clave para entrar a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mirá la tabla de posiciones

