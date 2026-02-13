Dólar
Nacional

Renunció Estela Delgado, la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente

La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, fue designada como su sucesora

13 de febrero 2026 - 17:03hs
20250312 Fachada del Ministerio de Ambiente
Foto: Inés Guimaraens

La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), Estela Delgado, renunció este viernes al Ministerio de Ambiente encabezado por Edgardo Ortuño.

La información fue divulgada por el videopodcast VitaminaSEA y confirmada por El Observador con fuentes de Ambiente.

Con la salida de Delgado, en el ministerio manejaban que la sucesora en el cargo sería la bióloga Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, algo que fue confirmado por la cartera en un comunicado.

La decisión del reemplazo fue tomada por el presidente Yamandú Orsi ante la propuesta de Ortuño, agrega el comunicado.

VitaminSEA señaló que Delgado tenía una postura crítica frente a la búsqueda de hidrocarburos en zonas sensibles para el ecosistema marino, lo que generó fricciones con Ortuño. A su vez, según supo El Observador, también tuvo diferencias con funcionarios.

En la carta de renuncia presentada al ministro Ortuño, Delgado aseguró que su decisión estaba fundamentada en la necesidad de retomar su carrera académica y docente en la Univrsidad de la República.

También resumió en el escrito una serie de logros que, a su entender, había tenido el área que dirigió en el año en que estuvo al frente.

Ministerio de Ambiente proyectos de exploración petrolera Edgardo Ortuño Verónica Piñeiro

