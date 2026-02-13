Dólar
/ Remates y Legales / Ministerio de Ambiente

Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

13 de febrero 2026 - 9:56hs
1770987066695-1765561324169-whatsapp-image-2025-10-09-at-40925-pm

MINISTERIO DE AMBIENTE

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385, piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación presentada por Impacto Construcciones S.A. para su cantera de tosca y balasto ubicada en el los padrones 28.246 y 28.247 del departamento de Maldonado. Se accede al predio desde el km 374 de la ruta 12, tomando el camino vecinal con dirección oeste, recorriendo aproximadamente 3,1 km hasta llegar al sitio.

El proyecto comprende la extracción de tosca y balasto en régimen de cantera de obra pública, la cual afectará 5,1 ha para extraer 100.000 m3 material. El proyecto proveerá materiales para la rehabilitación de la ruta 12, en el período de 24 meses. La extracción se realizará a cielo abierto, utilizando métodos mecánicos. El cierre del proyecto contempla la restitución del material de destape, la atenuación de los frentes de extracción con pendientes 1:1.

Además, se realizará el retiro de maquinaria y equipos, la limpieza del predio y la instalación de cartelería de seguridad.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/evaluacion-impacto-ambiental y https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente y por correo electrónico a la casilla [email protected] las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 11 de febrero de 2026.

Ministerio de Ambiente

