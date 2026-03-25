Auditoría sobre dirección de Ambiente detectó "debilidades en los controles" de las inspecciones

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó en enero una evaluación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente que dejó en evidencia fallas estructurales en los controles ambientales , con debilidades tanto en la cobertura de inspecciones como en el seguimiento de situaciones de riesgo detectadas.

El informe, que abarca el período entre abril de 2024 y octubre de 2025, halló dos situaciones de “riesgo alto” por debilidades en la ejecución y seguimiento de las inspecciones, y en la gestión y registro de la información.

También encontró tres situaciones de “riesgo medio” en la atención y seguimiento de las denuncias, las emergencias ambientales y las sanciones.

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El documento señala que la Dinacea recibió 4.622 denuncias ambientales en el período. De ese total, el 57% fue atendido por la propia unidad ejecutora, mientras que el 43% restante se derivó a otros organismos con competencia en la materia.

Respecto a las inspecciones, el esquema de control se basa en una planificación anual elaborada por los técnicos. Allí se define la periodicidad de inspección —que puede ir desde cada seis meses hasta cada cinco años— según el impacto ambiental, el rubro de la empresa y sus antecedentes. A su vez, cada inspección clasifica a los sujetos bajo un sistema de “semáforo”: rojo (alto riesgo), amarillo (riesgo medio) y verde (bajo riesgo).

Pero ese diseño, en los hechos, no se cumple de forma sistemática.

La auditoría detectó que no existe un control cruzado entre el universo de sujetos obligados a inspección y las inspecciones efectivamente realizadas. En 2024, por ejemplo, se inspeccionaron emprendimientos que ni siquiera estaban incluidos en ese universo. Al mismo tiempo, al menos 25 sujetos no fueron inspeccionados en los últimos cinco años, pese a tener la autorización ambiental de operación vencida.

También se identificaron casos en los que las inspecciones detectaron riesgos significativos —clasificados como rojo o amarillo— sin que existan evidencias de acciones de seguimiento posteriores. Es decir, situaciones potencialmente críticas que no derivaron en controles adicionales ni en medidas correctivas documentadas.

El informe concluye que existen “debilidades en los controles implementados” y cuestiona la calidad y consistencia de la información generada por el sistema. A esto se suman limitaciones logísticas y de recursos: la concentración de personal en Montevideo y las dificultades operativas para fiscalizar en el interior del país afectan directamente la cobertura.

A su vez, la auditoría menciona debilidades en la gestión y registro de la información. Señala que existen datos y actuaciones relevantes de los sujetos de control que figuran en un sistema, pero no en otro, algo problemático ya que algunas empresas que deben ser controladas figuran como “inactivos permanentemente” en un registro pero en el otro están “activos”.