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"Por la mañana café...": la divertida canción para Martín Satriano de los hinchas de Getafe al ritmo de Bad Bunny; mirá la reacción del uruguayo

Los hinchas de Getafe le cantaron a Martín Satriano y le pidieron que los clasifique a una copa de la UEFA; mirá el video

15 de mayo de 2026 8:21 hs

La divertida canción para Martín Satriano de los hinchas de Getafe 

El delantero uruguayo Martín Satriano, a base goles y buenas actuaciones, se ha ganado en este semestre el cariño de los hinchas de Getafe, quienes le dedicaron una canción y se la cantaron personalmente este martes luego de otro gran partido.

Ese día Getafe le ganó 3-1 a Mallorca para meterse en puestos europeos con un doblete de Satriano (14', 41') y un gol de Zaid Romero (63').

Al salir del estadio, hinchas del equipo azulón esperaron al uruguayo y le dedicaron un para de canciones.

La divertida canción para Martín Satriano de los hinchas de Getafe
La divertida canción para Martín Satriano de los hinchas de Getafe

La divertida canción para Martín Satriano de los hinchas de Getafe

El uruguayo Martín Satriano se lesionó y está en duda para el crucial partido de Getafe en el que se juega los puestos europeos

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La primera está basada en uno de los hits de Bad Bunny y pide que el delantero los clasifique a a alguna copa de la UEFA.

“Por la mañana café, por la tarde ron, llevanos a Europa, Martín Satriano”, entonaron, en una divertida versión en la que la métrica no importó mucho.

Además, le cantaron otra canción con su nombre.

Satriano llegó cedido a Getafe desde Lyon de Francia en el último período de pases de principios de año y tras sus buenas actuaciones el club español hizo uso de la opción de compra.

GETAFE (MADRID), 13/05/2026.- El delantero uruguayo del Getafe, Martín Satriano, celebra el segundo gol del equipo madrileño durante el partido de LaLiga entre el Getafe y el Mallorca, este miércoles en el Coliseum de la localidad madrileña. EFE/ Juanjo M
El delantero uruguayo de Getafe, Martín Satriano, celebra el segundo gol del equipo madrileño durante el partido de LaLiga de España entre Getafe y Mallorca

El delantero uruguayo de Getafe, Martín Satriano, celebra el segundo gol del equipo madrileño durante el partido de LaLiga de España entre Getafe y Mallorca

El delantero de 25 años formado en Nacional lleva seis goles y una asistencia en 17 partidos jugados en los azules, que están séptimos en la tabla, en zona de clasificación europea.

Con su última victoria, Getafe se acerca a la clasificación a la próxima edición de la Conference League, pero también tiene chance de pelear por un puesto en Europa League.

Martín Satriano

Soñar en grande

Tras el partido, Satriano habló sobre la posibilidad de llegar a las copas de UEFA.

"Había que darlo todo. Siempre lo digo, para ganar algo con el Getafe hay que correr los 90 minutos. Hoy lo hicimos y contentos con la victoria", señaló sobre el triunfo.

"Necesitábamos la victoria, hacía mucho que no la lográbamos. Ahora hay que pensar un poco en grande y soñar un poco. Obvio que se puede creer, tenemos un gran equipo y vamos a ir los dos partidos que quedan a ganar para terminar lo más alto posible", concluyó.

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