El cambio al entrenar que reduce 19% el riesgo de muerte, según estudio de Harvard

La clave para la longevidad no radica únicamente en la cantidad de horas que se dedican al entrenamiento, sino en la variedad de las rutinas físicas. Una investigación reciente demostró que alternar entre diferentes tipos de actividad disminuye significativamente las probabilidades de mortalidad temprana , incluso si el tiempo total de ejercicio se mantiene constante.

El hallazgo proviene de un exhaustivo análisis liderado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, publicado en la prestigiosa revista científica BMJ Medicine . Los investigadores evaluaron los datos de salud y estilo de vida de más de 111.000 adultos durante un período de 30 años.

El objetivo principal fue comprender cómo la diversidad en el movimiento diario impacta directamente en la esperanza de vida a largo plazo.

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El estudio observó que los participantes que realizaban la mayor variedad de ejercicios presentaron un 19% menos de riesgo de muerte prematura en comparación con aquellos que mantenían una rutina monótona.

La importancia de evitar la monotonía física

Históricamente, la ciencia médica se centró en medir el volumen de actividad física, recomendando un mínimo de minutos semanales. Sin embargo, este nuevo enfoque subraya que la diversificación del esfuerzo es un factor protector independiente.

El equipo de Harvard clasificó las actividades en múltiples categorías, incluyendo caminatas, trote, ciclismo, natación, levantamiento de pesas, yoga y hasta trabajos de jardinería pesada.

Los resultados indicaron que la relación entre una alta variedad de ejercicios y una mayor longevidad se mantuvo firme en todos los niveles de actividad física. El beneficio se registró de forma transversal, sin importar si el volumen total de entrenamiento era alto o moderado.

El impacto de la diversidad en el movimiento

El estudio observó que someter al organismo a diferentes exigencias físicas maximiza los beneficios para la salud integral. Al alternar disciplinas, los individuos evitan lo que algunos especialistas denominan "monogamia del ejercicio", un hábito que limita el potencial preventivo de la actividad física.

La investigación concluyó que combinar ejercicios aeróbicos con entrenamiento de resistencia o actividades de menor intensidad es una estrategia superior para proteger el organismo. Este enfoque integral demostró ser una herramienta clave para reducir la incidencia de enfermedades mortales a lo largo de las décadas.