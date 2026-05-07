Un uruguayo completó el álbum del Mundial 2026 en solo tres días: gastó US$ 500 y el video se volvió viral

El creador de contenido uruguayo Fabri Lemus aseguró haberse convertido en el primer uruguayo en completar el álbum del Mundial de Fútbol 2026 . Lo hizo en apenas tres días y compartió toda la experiencia en redes sociales, donde los videos del proceso generaron furor y ya suman cerca de dos millones de visualizaciones .

La aventura comenzó con la compra de una caja completa de figuritas, que incluía 104 sobres y un total de 728 figuritas . Con esa primera tanda logró completar casi la mitad del álbum.

Embed - Soy el primero en completar el álbum

El Colo Ramírez sigue de racha en Newell's Old Boys: mirá el gol que le marcó a Vélez por el Torneo Apertura de Argentina

Una nueva pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en la práctica del Real Madrid terminó con el uruguayo en el hospital, informan desde España

Al día siguiente compró una segunda caja, aunque todavía le faltaban unas 150 figuritas para terminarlo. Fue entonces cuando decidió recurrir a uno de los clásicos de cada Mundial: el intercambio .

“Empecé a intercambiar figuritas con seguidores en distintos puntos de Montevideo, algo que se volvió súper viral porque mucha gente se empezó a sumar y ayudarme a completar las que faltaban”, contó.

Aunque vive en Punta del Este, Lemus viajó especialmente a Montevideo para conseguir más cambios. Recorrió distintos puntos donde suelen reunirse coleccionistas, entre ellos la zona de Terminal Tres Cruces.

El intercambio viral con “Cara de Jaula”

Cuando le quedaban 43 figuritas para completar el álbum, decidió encontrarse con “Cara de Jaula”, un personaje viral con el que realizó uno de los intercambios más comentados del desafío.

“Cuando me quedaban solo 43 figuritas, decidí ir hasta 8 de Octubre para intercambiar con ‘Cara de Jaula’, un personaje viral que fue clave para alcanzar mi objetivo”, explicó.

Según contó, ese video se volvió uno de los más vistos de toda la serie y ya ronda el millón de reproducciones en Instagram.

El intercambio también tuvo un costo alto en repetidas. “Él te cambiaba 3 figuritas por 1. Como yo tenía 400 repetidas y me faltaban 50 para completar el álbum, y ellos tenían todas las que me faltaban, les tuve que dar 150 figuritas”, relató.

Las figuritas especiales y las 45 botellas de Coca-Cola

Cuando parecía haber terminado el álbum, Lemus descubrió que todavía le faltaban 14 figuritas especiales vinculadas a una promoción de Coca-Cola.

“Para acceder a ellas tenías que canjear 3 tapitas por un sobre de figuritas de Coca-Cola, y ahí venía una figurita especial”, contó.

Para conseguirlas compró 45 botellas de un litro y medio. “Imaginate la cara de la gente en el supermercado cuando me vieron con un carro con 45 botellas. No entendían nada”, dijo entre risas.

Según estimó, completar el álbum le demandó cerca de US$ 500 entre cajas, sobres, promociones e intercambios.

“Fue toda una odisea. Estuve tres días a las corridas, abriendo más de 200 sobres de figuritas, pegando 900 figuritas. Es el álbum que tiene más figuritas del Mundial. Realmente fue mucho trabajo”, afirmó.