Una nueva pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en la práctica del Real Madrid terminó con el uruguayo en el hospital, informan desde España

Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni tuvieron un nuevo enfrentamiento en la práctica del Real Madrid este jueves, 24 horas después de que un cruce entre ambos casi acabara a las trompadas , y esta vez el mediocampista terminó en el hospital por un corte , según informó el diario español Marca.

El problema se inició este miércoles en una acción de juego en el entrenamiento, por una falta que “provocó uno de los lances más tensos que se recuerdan en Valdebebas” , según detalló Marca la pasada jornada.

Ambos jugadores se encararon, empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que luego continuó en el vestuario que, según marcaron distintas fuentes a dicho medio, no llegó a los golpes de puño por poco.

El juvenil hijo de un mundialista con Uruguay, que se coronó campeón con Real Madrid en un torneo internacional

Federico Valverde y Tchouaméni casi llegan a las trompadas en la práctica de Real Madrid, según informan en España

Desde España marcaron que Valverde se negó a saludar a Tchouaméni cuando llegó al complejo Valdevebas, un adelanto de lo que estaba por pasar.

Tras el final del entrenamiento, el uruguayo y el francés volvieron a discutir en el vestuario, pero la situación escaló un nivel más que el miércoles.

"En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital", detalló Marca, que agregó que Valverde "ya está en su casa".

El citado medio español indicó que este conflicto derivó en "una reunión de urgencia dentro del vestuario", y el Real Madrid abrió un expediente a ambos jugadores.

Caótico cierre de temporada en Real Madrid

20260415 ALEXANDRA BEIER / AFP Foto por ALEXANDRA BEIER / AFP Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler (3rd R) celebrates scoring the opening goal with his teammates during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between F Real Madrid Foto: Alexandra Beier/AFP

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni es uno más entre una buena cantidad de frentes abiertos en el Real Madrid, donde nombres como Kylian Mbappé, Dani Ceballos, el DT Álvaro Arbeloa o Dani Carvajal también han sido protagonistas de ruido ajeno a los éxitos deportivos en los últimos tiempos.

El Real Madrid se ha metido en ese territorio incómodo en el que los equipos grandes, cuando no ganan, empiezan a hablar más de sí mismos que de fútbol. Si esta jornada no vence en el Camp Nou, la Liga habrá terminado de verdad. Once puntos con doce en juego son una frontera imposible incluso para un club acostumbrado a las remontadas legendarias. Y cuando el balón ya no alcanza, aparecen los comunicados, los rumores y las explicaciones públicas.

El último episodio lo protagonizó Carreras. Pasada la medianoche del miércoles, el lateral publicó un comunicado en Instagram para responder a una información de Onda Cero sobre un supuesto incidente con Antonio Rüdiger, que le habría propinado un bofetón en el vestuario.

"En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima responsabilidad, respeto y dedicación", escribió el jugador.

"He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", agregó.

También Kylian Mbappé tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno. El francés, lesionado y pendiente de llegar al clásico, fue criticado tras la aparición de unas fotografías de descanso entre París y Cerdeña. Las dudas sobre su compromiso crecieron rápido. La respuesta de Arbeloa fue inmediata: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

FUENTE: Con información de EFE y Marca