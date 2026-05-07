Toluca goleó a Los Ángeles FC y se metió en la final de la Concachampions contra Tigres, en una definición que tendrá a varios protagonistas uruguayos

El Toluca goleó 4-0 a Los Ángeles FC (LAFC) de Estados Unidos y se metió en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf (también conocida como la Concachampions ), en la que se enfrentará a Tigres de México, en una definición que tendrá a varios futbolistas uruguayos.

El equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed dio vuelta el 2-1 a favor de Los Ángeles de la ida con una contundente goleada, que le permitió llegar a su sexta final de la Concachampions , título que obtuvo en 1968 y 2003.

Tras un primer tiempo con pocas emociones, el brasileño Helinho puso el 1-0, y el 2-2 en el global, para los Diablos Rojos de penal a los 49 minutos . Nueve minutos después Everardo del Villar dio vuelta la serie para los mexicanos con un golazo de afuera del área.

Ya en los descuentos, el portugués Paulinho anotó otros dos tantos para darle cifras de goleada a la victoria del Toluca, ambos con asistencias de Pavel Pérez.

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El conjunto mexicano tuvo en su defensa titular al uruguayo Bruno Méndez, que disputó los 90 minutos, mientras que Federico Pereira y el delantero Franco Rossi estuvieron en el banco de suplentes.

Los tres se enfrentarán en la final de la Concachampions a varios compatriotas de Tigres, que clasificó a la final tras vencer al Nashville FC de Estados Unidos por un global de 2-0, y que buscará su segundo título continental tras el obtenido en 2020.

El conjunto auriazul tiene en sus filas a los uruguayos Fernando Gorriarán, César Araújo y Rodrigo Aguirre, que se prepara para el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

La final de la Concachampions se jugará el próximo sábado 30 de mayo a las 17:00, en el Estadio Nemesio Díez del Toluca.