Tras una serie de goles extraños, el fútbol de Panamá quedó en medio de una gran polémica de arreglo de partidos: "Pasan cosas muy raras", dijo Julio Dely Valdés

El fútbol de Panamá está en medio de un gran escándalo , luego de que distintos futbolistas y autoridades denunciaran distintos arreglos de partidos vinculados a las apuestas deportivas. Julio Dely Valdés , ídolo panameño y exfigura de Nacional , también se refirió a este caso.

La polémica comenzó el pasado fin de semana cuando José Calderón , arquero del Sporting San Miguelito, se hizo un extraño gol en contra en la derrota de su equipo por 3-2 ante Alianza FC .

Fue tal el enojo que generó el gol en el propio equipo que un jugador del Sporting se retiró del campo de juego antes de que terminara el partido, y la situación llevó a que la Liga Panameña de Fútbol (LPF) abriera una investigación.

Dely Valdés, referente histórico del fútbol panameño, es entrenador del San Miguelito, y tras el partido aseguró sentirse "decepcionado" .

El extraño gol en contra de José Calderón, arquero del Sporting San Miguelito, que desató la polémica en Panamá

el extraño gol en contra que desató la polémica en panamá

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"Pasan cosas muy raras, hoy han sido cosas que me han sorprendido y me han dejado muy decepcionado, pero no es un tema del vestuario. No estamos ciegos", criticó el exfutbolista de Nacional.

Sus declaraciones se pueden escuchar en un video publicado por Tigo Sports Costa Rica que recopila varias situaciones extrañas que han ocurrido en distintos partidos de la liga panameña, que despertaron la polémica en el país centroamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tigosports_cr/status/2051450557957656785?s=20&partner=&hide_thread=false Tensión en Panamá por supuestos amaños en los partidos.



¡Mucha atención a las jugadas! pic.twitter.com/6jw1HXeWb7 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 4, 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) publicó un comunicado en el que recordó su política de "cero tolerancia frente al amaño de partidos", y remarcó que esta práctica "atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales". Por esto, advirtió que actuará con "firmeza" si se descubren casos de este tipo.