Polémica: Conmebol lo arregló con una multa; Bruno Henrique se tomó los genitales ante Estudiantes, pero no fue suspendido y podrá jugar con Flamengo la semifinal contra Racing de Avellaneda

El máximo organismo del fútbol sudamericano tomó una decisión bastante polémica

14 de octubre 2025 - 19:18hs
Bruno Henrique y Damián García en Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores

AFP

Bruno Henrique, compañero de los cuatro uruguayos que juegan en Flamengo, Giorgian De Arrascaeta -de quien es amigo además-, Nicolás De la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña, recibió una multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por tomarse los genitales en el encuentro ante Estudiantes por Copa Libertadores, pero no fue suspendido, por lo que podrá jugar la semifinal frente a Racing de Avellaneda.

La grosera acción, registrada por las cámaras y viralizada en redes, generó repudio inmediato.

Pero la sanción para el futbolista fue mínima, ya que la Conmebol le impuso una multa de US$ 25.000 y una advertencia formal. Nada más.

No fue expulsado en la cancha

Bruno Henrique no fue expulsado en la cancha durante el encuentro de vuelta contra Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

El árbitro no se percató del gesto obsceno, cuando se tomó los genitales de cara a la hinchada rival.

bruno henrique
El gesto obsceno de Bruno Henrique de Flamengo a la hinchada de Estudiantes por Copa Libertadores, por el que no fue suspendido y solo tendrá que abonar una multa a Conmebol

De esa manera y luego de la multa económica, el delantero brasileño podrá jugar con Flamengo de Brasil contra Racing de Avellaneda un encuentro crucial.

Copa Libertadores Flamengo Estudiantes de La Plata Conmebol Nicolás De la Cruz Guillermo Varela Giorgian De Arrascaeta Racing de Avellaneda Matías Viña

