Bruno Henrique, compañero de los cuatro uruguayos que juegan en Flamengo, Giorgian De Arrascaeta -de quien es amigo además-, Nicolás De la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña, recibió una multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por tomarse los genitales en el encuentro ante Estudiantes por Copa Libertadores, pero no fue suspendido, por lo que podrá jugar la semifinal frente a Racing de Avellaneda.
Polémica: Conmebol lo arregló con una multa; Bruno Henrique se tomó los genitales ante Estudiantes, pero no fue suspendido y podrá jugar con Flamengo la semifinal contra Racing de Avellaneda
El máximo organismo del fútbol sudamericano tomó una decisión bastante polémica