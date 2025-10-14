Polémica: Conmebol lo arregló con una multa; Bruno Henrique se tomó los genitales ante Estudiantes, pero no fue suspendido y podrá jugar con Flamengo la semifinal contra Racing de Avellaneda

Bruno Henrique, compañero de los cuatro uruguayos que juegan en Flamengo, Giorgian De Arrascaeta -de quien es amigo además-, Nicolás De la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña, recibió una multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por tomarse los genitales en el encuentro ante Estudiantes por Copa Libertadores , pero no fue suspendido, por lo que podrá jugar la semifinal frente a Racing de Avellaneda.

La grosera acción, registrada por las cámaras y viralizada en redes, generó repudio inmediato.

Pero la sanción para el futbolista fue mínima, ya que la Conmebol le impuso una multa de US$ 25.000 y una advertencia formal . Nada más.

Bruno Henrique no fue expulsado en la cancha durante el encuentro de vuelta contra Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El árbitro no se percató del gesto obsceno, cuando se tomó los genitales de cara a la hinchada rival.

De esa manera y luego de la multa económica, el delantero brasileño podrá jugar con Flamengo de Brasil contra Racing de Avellaneda un encuentro crucial.