La lesión de Héctor Tito Villalba: la sanidad de Peñarol confirmó lo que le pasó y descartó el peor pronóstico; mirá lo que dijo Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , confirmó la lesión que sufrió el delantero argentino Héctor “Tito” Villalba en el partido ante Miramar Misiones del pasado sábado en Durazno

Luego del duro golpe que sufrió Héctor Villlalba en el partido ante Miramar Misiones, en el que el argentino tuvo que ser sustituido tras ingresar en el segundo tiempo, Ruglio confirmó lo que le pasó.

“Un esguince de tobillo”, dijo este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “ No sabemos de dónde salió la noticia de la rodilla, porque en la rodilla no tiene nada”, agregó , descartando una posible rotura de ligamentos, una lesión más complicada.

“En el tobillo tiene un esguince grande, ese es el diagnostico, así que a intentar recuperarlo”, dijo Ruglio, quien señaló que eso fue confirmado por “la sanidad” del club.

El delantero argentino será sometido a chequeos para conocer la magnitud de su esguince y saber cuánto tiempo demandará su recuperación.

“Le van a hacer otros estudios para confirmar el nivel, pero sí es un esguince de tobillo grande”, agregó. “En la rodilla no tiene nada”.