Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La lesión de Héctor Tito Villalba: la sanidad de Peñarol confirmó lo que le pasó y descartó el peor pronóstico; mirá lo que dijo Ignacio Ruglio

El delantero argentino será sometido a chequeos para conocer la magnitud de su lesión y saber cuánto tiempo demandará su recuperación

14 de octubre 2025 - 9:00hs
Héctor Villalba

Héctor Villalba

Foto: @CopaAUFUruguay

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó la lesión que sufrió el delantero argentino Héctor “Tito” Villalba en el partido ante Miramar Misiones del pasado sábado en Durazno

La lesión de Tito Villalba

Luego del duro golpe que sufrió Héctor Villlalba en el partido ante Miramar Misiones, en el que el argentino tuvo que ser sustituido tras ingresar en el segundo tiempo, Ruglio confirmó lo que le pasó.

“Un esguince de tobillo”, dijo este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “No sabemos de dónde salió la noticia de la rodilla, porque en la rodilla no tiene nada”, agregó, descartando una posible rotura de ligamentos, una lesión más complicada.

20251005 Los dos goleadores de la noche de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura: Matías Arezo se abraza con Héctor Villalba
Los dos goleadores de la noche de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura: Matías Arezo se abraza con Héctor Villalba

Los dos goleadores de la noche de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura: Matías Arezo se abraza con Héctor Villalba

“En el tobillo tiene un esguince grande, ese es el diagnostico, así que a intentar recuperarlo”, dijo Ruglio, quien señaló que eso fue confirmado por “la sanidad” del club.

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Una vez más no querían jugar y justo en octubre": el picante mensaje de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Nacional en el clásico de básquetbol

El delantero argentino será sometido a chequeos para conocer la magnitud de su esguince y saber cuánto tiempo demandará su recuperación.

“Le van a hacer otros estudios para confirmar el nivel, pero sí es un esguince de tobillo grande”, agregó. “En la rodilla no tiene nada”.

Temas:

Héctor Tito Villalba Peñarol Ignacio Ruglio durazno

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos