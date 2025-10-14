"Una vez más no querían jugar y justo en octubre": el picante mensaje de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Nacional en el clásico de básquetbol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, celebró en sus redes el triunfo ante Nacional de este lunes por la Liga Uruguaya de Básquetbol, encuentro que se completó en el gimnasio tricolor luego de que el viernes fuera suspendido tras el primer cuarto por problemas técnicos en los tableros de la cancha.

Tras el triunfo, Ignacio Ruglio se manifestó en sus redes y cuestionó la actitud de Nacional tras la suspensión del partido el pasado viernes.

“El viernes de noche cuando hubo un problema de "conectividad" intentaron de todas formas no jugarlo hasta noviembre, incluso les decían eso a los periodistas. Una vez más no querían jugar y justo en octubre”, señaló , en lo que pareció ser una mención al “clásico de la fuga” de 1949 en fútbol, que los aurinegros recordaron días atrás .

Ruglio también valoró al nuevo responsable del básquet carbonero. “Santiago Sánchez, el joven presidente de CAP se instaló hasta las 12:45 de la noche en el Palacio Peñarol a pelear teléfono en mano para que se jugara rápido. Ministerio, TV, FUBB, llamó a todos para que no aparecieran excusas para no jugar”.

“Salú Santiago Sánchez y Gastón Diz, Leandro y jugadores, este clásico se ganó el viernes laburando hasta la madrugada en el Palacio y QUERIENDO JUGAR. Los clásicos se pueden ganar y se pueden perder”, sostuvo el presidente aurinegro.