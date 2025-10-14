Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / PEÑAROL

"Una vez más no querían jugar y justo en octubre": el picante mensaje de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Nacional en el clásico de básquetbol

“Intentaron de todas formas no jugarlo hasta noviembre”, dijo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, sobre Nacional y su partido en la LUB

14 de octubre 2025 - 7:32hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, celebró en sus redes el triunfo ante Nacional de este lunes por la Liga Uruguaya de Básquetbol, encuentro que se completó en el gimnasio tricolor luego de que el viernes fuera suspendido tras el primer cuarto por problemas técnicos en los tableros de la cancha.

20251013 Santiago Véscovi Nacional Peñarol clásico Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto: @LUB_Uy
Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

El picante mensaje de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Nacional en el clásico de básquetbol

Tras el triunfo, Ignacio Ruglio se manifestó en sus redes y cuestionó la actitud de Nacional tras la suspensión del partido el pasado viernes.

El Estadio Luis Tróccoli
CLAUSURA

La Mesa Ejecutiva fijó la fecha 13 del Torneo Clausura y Cerro vs Peñarol hasta ahora se juega en el Tróccoli

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Ruglio también valoró al nuevo responsable del básquet carbonero. “Santiago Sánchez, el joven presidente de CAP se instaló hasta las 12:45 de la noche en el Palacio Peñarol a pelear teléfono en mano para que se jugara rápido. Ministerio, TV, FUBB, llamó a todos para que no aparecieran excusas para no jugar”.

“Salú Santiago Sánchez y Gastón Diz, Leandro y jugadores, este clásico se ganó el viernes laburando hasta la madrugada en el Palacio y QUERIENDO JUGAR. Los clásicos se pueden ganar y se pueden perder”, sostuvo el presidente aurinegro.

G3L6Z0eWMAA8sGD

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol Nacional Liga Uruguaya de Básquetbol

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos