Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

La Conmebol anunció la clasificación de Nacional para la Copa Libertadores 2026 y felicitó al club en sus redes

13 de octubre 2025 - 12:50hs
Nacional ante Bahia por Copa Libertadores

La Conmebol anunció la clasificación de Nacional para la Copa Libertadores 2026, con un posteo en sus redes en las que felicitó a los tricolores por volver al torneo de clubes más importante del continente.

A falta de la definición del Campeonato Uruguayo, con los puntos y la diferencia en la Tabla Anual, los albos ya se aseguraron su presencia en la próxima edición, según el ente rector del fútbol sudamericano.

Las participaciones de Nacional en la Copa Libertadores

Con la clasificación, los tricolores llegaron a 30 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores, certamen que ganaron en tres ocasiones, siendo la última en 1988.

Desde 1997 a la fecha, Nacional suma 29 ediciones consecutivas en el torneo, por lo que llegará a 30 en 2026.

En total, los albos suman 52 participaciones y llegarán a 53, siendo el equipo que más veces las disputó.

