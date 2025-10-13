Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

La Conmebol anunció la clasificación de Nacional para la Copa Libertadores 2026, con un posteo en sus redes en las que felicitó a los tricolores por volver al torneo de clubes más importante del continente.
A falta de la definición del Campeonato Uruguayo, con los puntos y la diferencia en la Tabla Anual, los albos ya se aseguraron su presencia en la próxima edición, según el ente rector del fútbol sudamericano.
"¡Bienvenido nuevamente, @Nacional! El Bolso se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2026", destacaron.
Las participaciones de Nacional en la Copa Libertadores
Con la clasificación, los tricolores llegaron a 30 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores, certamen que ganaron en tres ocasiones, siendo la última en 1988.
Desde 1997 a la fecha, Nacional suma 29 ediciones consecutivas en el torneo, por lo que llegará a 30 en 2026.
En total, los albos suman 52 participaciones y llegarán a 53, siendo el equipo que más veces las disputó.
