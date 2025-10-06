Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El tierno momento familiar de Emiliano Ancheta tras el triunfo de Nacional en el Gran Parque Central y en un Clausura con asistencia perfecta

Tras el partido, el jugador se acercó a la platea al sector en el que estaba su familia; mirá la foto

6 de octubre 2025 - 12:04hs
Emiliano Ancheta junto a su familia en el Gran Parque Central

Emiliano Ancheta junto a su familia en el Gran Parque Central

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Emiliano Ancheta, el lateral derecho de Nacional, tuvo un festejo familiar tras el triunfo ante Cerro Largo FC el pasado sábado en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura.

Tras el partido, en el que fue titular, confirmando que es uno de los nombres cantados del entrenador Pablo Peirano en el XI albo, el jugador se acercó a la platea al sector en el que estaba su familia.

20250928 Emiliano Ancheta Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (17)
Emiliano Ancheta

Emiliano Ancheta

Y al encontrarlos, se acercó y, a través del tejido, le dio un beso a su pareja Claudia Ferreira.

Jeremías Recoba y Ebere
NACIONAL

El mensaje de Jerermía Recoba, desde España, a Christian Ebere, por su importancia en el primer gol de Nacional en la victoria ante Cerro Largo por el Torneo Clausura; mirá el video

Lucas Villalba
NACIONAL

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

Todo bajo la atenta mirada de Bruno, el pequeño de la familia, quien suele acompañar a su padre en las salidas a la cancha de Nacional.

20250920 Emiliano Ancheta Nacional, vestuarios Gran Parque Central. Foto: @Nacional
Emiliano Ancheta

Emiliano Ancheta

Jugó todos los minutos del Clausura

Ancheta se ha consolidado como el lateral derecho tricolor en el Torneo Clausura y ha completado todos los minutos jugados en las diez primeras fechas (900), con un gol en el estreno ante Montevideo City Torque.

En total, desde su llegada a Nacional en este 2025, cuenta con 27 partidos, sumando a los 10 del Clausura otros 9 del Apertura, 4 por Copa Libertadores y 4 por el Intermedio.

En la próxima fecha, Ancheta deberá visitar Jardines del Hipódromo, la cancha de Danubio, su exclub y desde el que llegó a los tricolores.

Temas:

Emiliano Ancheta Nacional Gran Parque Central Pablo Peirano

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos