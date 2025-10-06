El tierno momento familiar de Emiliano Ancheta tras el triunfo de Nacional en el Gran Parque Central y en un Clausura con asistencia perfecta

Emiliano Ancheta, el lateral derecho de Nacional , tuvo un festejo familiar tras el triunfo ante Cerro Largo FC el pasado sábado en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura.

Tras el partido, en el que fue titular, confirmando que es uno de los nombres cantados del entrenador Pablo Peirano en el XI albo, el jugador se acercó a la platea al sector en el que estaba su familia.

Y al encontrarlos, se acercó y, a través del tejido, le dio un beso a su pareja Claudia Ferreira.

Todo bajo la atenta mirada de Bruno, el pequeño de la familia, quien suele acompañar a su padre en las salidas a la cancha de Nacional.

20250920 Emiliano Ancheta Nacional, vestuarios Gran Parque Central. Foto: @Nacional Emiliano Ancheta Foto: @Nacional

Jugó todos los minutos del Clausura

Ancheta se ha consolidado como el lateral derecho tricolor en el Torneo Clausura y ha completado todos los minutos jugados en las diez primeras fechas (900), con un gol en el estreno ante Montevideo City Torque.

En total, desde su llegada a Nacional en este 2025, cuenta con 27 partidos, sumando a los 10 del Clausura otros 9 del Apertura, 4 por Copa Libertadores y 4 por el Intermedio.

En la próxima fecha, Ancheta deberá visitar Jardines del Hipódromo, la cancha de Danubio, su exclub y desde el que llegó a los tricolores.