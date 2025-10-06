Dólar
/ Nacional / TRÁNSITO

La IM comienza a multar esta semana por estacionar en zonas prohibidas e invadir los carriles "solo bus": cómo evitar infracciones

En el caso de los carriles "solo bus" se multará solo si la invasión supera los 100 metros, según el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez

6 de octubre 2025 - 13:40hs
IM comienza a fiscalizar este viernes 10 de octubre

IM comienza a fiscalizar este viernes 10 de octubre

Camilo dos Santos

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a aplicar multas el viernes 10 de octubre por infracciones de estacionamiento en zonas prohibidas, con la aplicación de multas de hasta $3.700 para quienes infrinjan las normas. Este control forma parte de una serie de medidas que busca mejorar la agilidad del tránsito en la ciudad, según adelantó días atrás la comuna capitalina.

El sistema de control está basado en siete cámaras de fiscalización distribuidas estratégicamente por distintas zonas de la ciudad. Entre los puntos más destacados donde se instalaron estos equipos se encuentran:

  • Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

En estos puntos, la cartelería que ya se encuentra instalada indica que los lugares están "controlados", lo que incluye tanto la prohibición de estacionamiento como la prohibición de detención.

Segunda etapa: fiscalización de carriles "solo bus" y radares

El proceso de fiscalización continuará con la instalación de nuevos radares y la implementación de controles sobre el uso del carril ‘solo bus’. Según Germán Benítez, director de Movilidad de la IM, los radares estarán operativos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, y la fiscalización sobre el carril exclusivo para ómnibus se iniciará una vez que se instalen las señales adecuadas.

Lo que se va a fiscalizar es el uso del carril ‘solo bus’, principalmente el estacionamiento o la detención en ese carril. Recordemos que no se puede estacionar ni detenerse en ese espacio, y se multará solo si la invasión supera los 100 metros", explicó Benítez. Sin embargo, la circulación transitoria o los giro ocasionales no serán sancionados, ya que se considera parte de la lógica cotidiana del tránsito en Montevideo.

En cuanto a la fiscalización del estacionamiento en zonas prohibidas, las autoridades de la IM buscarán evitar que se repitan los problemas de congestión y desorden que afectan la circulación.

Temas:

IM multa Solo bus estacionamiento

