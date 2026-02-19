Dólar
Nacional / CASINO

IM confirma que casino del Parque Hotel pasará al Ministerio de Economía a mitad de año y que los 50 trabajadores seguirán en la comuna

Desde el ministerio encabezado por Gabriel Oddone aún no han dado señales de cuáles son los planes para este espacio, que pasará a ser parte de la Dirección General de Casinos

19 de febrero 2026 - 5:00hs
El Casino Parque Hotel

Foto: Mateo Piaggio

La Intendencia de Montevideo (IM) traspasará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el casino del Parque Rodó a mediados de año, confirmó el director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, en la Junta Departamental el pasado viernes, según reconstruyó El Observador con ediles de todos los partidos.

Según contaron desde la bancada nacionalista, Benítez aseguró que en este momento no hay posibilidades de que la negociación caiga. Desde el Frente Amplio también lo dieron como un hecho para mediados de año, aunque no detallaron la fecha exacta.

El intendente de Montevideo Mario Bergara dijo apenas asumió en 2025 que su intención era desprenderse de este casino que ha sido objeto de críticas de la oposición por su déficit. Los últimos cuatro balances -el de 2025 se conocerá con la Rendición de Cuentas de mitad de año- arrojaron pérdidas millonarias en esa entidad: $173 millones (2021), $69 millones (2022), $87 millones (2023) y $83 millones (2024).

Benítez también detalló que son cerca de 50 los funcionarios que continúan desempeñándose en el casino. Seguirán trabajando para la comuna, pero en otros roles. En estas semanas se desarrolla una mesa de diálogo con ellos para definir qué tareas ocuparán.

Desde el ministerio encabezado por Gabriel Oddone aún no han dado señales de cuáles son los planes para este espacio, que pasará a ser parte de la Dirección General de Casinos.

La comparecencia de Benítez se dio en el marco de la discusión por el presupuesto quinquenal de la comuna. La IM, pese a la intención declarada de traspasar el casino a la brevedad, otorgó fondos para su funcionamiento hasta finales de 2027.

Consultado por la bancada opositora sobre por qué se le destinaban fondos pese a que iba a dejar de estar en manos de la IM, el jerarca explicó que se había establecido de forma preventiva, por si la negociación no se cerraba como esperaban.

Mientras tanto, el casino sigue funcionando con normalidad. Tal como se informó, a finales de enero la IM resolvió otorgar de manera directa la adjudicación para el arrendamiento de máquinas tragamonedas y del software para el manejo de los juegos. En ambos casos había abierto licitaciones, pero quedaron desiertas y se definió contratar a la empresa ICM S.A. para que se haga cargo de los dos asuntos.

