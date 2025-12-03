Dólar
/ Nacional / CASINOS

"Nos dijo que éramos esquizofrénicos": sindicato de Casinos del Estado apunta al director, entró en conflicto y analiza paro

El sindicato consideró que el director general de Casinos del Estado actúa con "autoritarismo total"

3 de diciembre 2025 - 11:37hs
20251012 El Casino Municipal Parque Hotel en el Parque Rodó
Foto: Mateo Piaggio

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) se declaró en conflicto a raíz de diferencias con el director general de Casinos del Estado, Fernando Estévez y su decisión de -según el sindicato- "no respetar la negociación colectiva" en el sector.

"Sinceramente desconocemos la idoneidad técnica del actual director, pero lo que sí sabemos es que no respeta la negociación colectiva y tampoco escucha ningún planteo de los trabajadores. Esa situación quedó en evidencia, cuando elevó el último presupuesto, que cambia radicalmente las condiciones de trabajo y elimina grados en los escalafones sin negociar con el sindicato más representativo", criticó el gremio en un comunicado.

La secretaria general de Anfuce, Cecilia Alegre, explicó a El Observador que solicitaron reuniones al Ministerio de Trabajo para que interceda, pero "no fueron productivas".

"Hubo faltas de respeto y no se logró nada. Las reuniones en Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) ya carecían de tiempo para poder cambiar algo (del presupuesto). Hubo autoritarismo total hacia los funcionarios", lamentó Alegre.

Además, denunció que Estévez los destrató cuando se enteró en la mesa de Dinatra que el sindicato estaba "buscando instancias de comunicación con el Ministerio de Economía": "Nos dijo que éramos unos esquizofrénicos".

Entre otros puntos, el sindicato busca romper con el "hermetismo total" que hay en torno a la iniciativa del gobierno de regular el juego online. "Lo que pocos saben es que las autoridades de Casinos, junto con las de la banca privada, bajo secreto, preparan lo que será el nuevo proyecto, situación que nos pone en alerta. (...) El juego online se tiene que abordar en su conjunto, estableciendo objetivos claros y una forma de explotación con criterio único, y el Estado no puede estar ajeno a la discusión y menos dejar a fuera de la misma a los trabajadores que hace años trabajamos con este tipo de juegos", indicó el sindicato.

El sindicato evalúa hacer un paro general en todo el país con el cierre de salas incluidos. Si bien aún no hay fechas, sería próximos a las fiestas de fin de año.

Temas:

Casino sindicato

