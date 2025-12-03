"No nos parece buena idea": Cámaras Empresariales cuestionaron proyecto del MTSS que propone que se notifique al Estado previo a cierres o despidos

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales , Leonardo Loureiro, sugirió que el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ), que obligaría a las empresas a notificar al Estado cuando evalúa realizar despidos masivos o prevé cerrar sus operaciones en el país, generaría "incertidumbre a la hora de hacer inversiones" en Uruguay.

La iniciativa surge a partir del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).

" No nos parece buena idea . Estaría complicando el tema de los negocios y todo lo que es el sector de las inversiones extranjeras", sostuvo Loureiro en diálogo con Telenoche (Canal 4).

CRUCE "No entienden que el comunismo no triunfó": Bianchi cruzó a Castillo por querer obligar a las empresas a avisar al Estado antes de despedir empleados

PROYECTO Ministerio de Trabajo presentará un proyecto de ley que obligue a las empresas a notificar al Estado previo a despidos masivos

El presidente de la gremial añadió después que "de cierta manera" la propuesta del gobierno le está "planteando a las empresas que quieren instalarse en el país algunas condiciones de salida" .

"Yo entiendo al gobierno, esto viene por los cierres que hubo en Yazaki y en la tecnológica UKG, pero me parece que no son casos que sean como para poder legislar en esta materia. Agrega una complejidad adicional", sostuvo.

Para Loureiro, si se diera lugar a la propuesta se terminaría generando "incertidumbre a la hora de las inversiones".

"No hay tantos países que se hayan adherido a ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en particular, lo más que nos preocupa a nosotros es que hubo algunos países, como Brasil, que al principio lo ratificaron y después lo denunciaron porque no les servía", cerró.

El proyecto de ley del Ministerio de Trabajo

El Poder Ejecutivo, mediante el trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentará próximamente en el Parlamento un proyecto de ley que busca obligar a las empresas a notificar al Estado sobre decisiones referentes a despidos masivos o el cierre de operaciones en el país.

En diálogo con Canal 5, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mencionó que la decisión de articular esta iniciativa se da ante la salida de empresas como Yazaki, que dejó a más de 1.000 trabajadores sin "empleo de la noche a la mañana", y también por lo que calificó como una "moda que se ha instalado en el último tiempo", en referencia a "algunas organizaciones han comunicado cierres o despidos por estado de redes sociales, estado de WhatsApp, por videos...".

"Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa", dijo, y reiteró que producto de esto decidieron presentar el proyecto, que ya fue comunicado a la bancada del Senado, ante la "necesidad de recurrir a un convenio internacional que hable sobre que se tiene que anunciar previamente (un despido) a los efectos de tomar medidas".

Esta medida, dijo Castillo, permitirá al gobierno "comunicar a las partes" sobre la situación y también buscar "alternativas". "Nosotros estamos dispuestos a encontrarlas, a buscarlas", aseveró.

"Despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro. Buscar nuevos inversores, tratar de abrir una nueva industria, a veces cuesta muchísimo tiempo, y eso es la parte que también preocupa", cerró.