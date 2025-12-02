"No entienden que el comunismo no triunfó": Bianchi cruzó a Castillo por querer obligar a las empresas a avisar al Estado antes de despedir empleados

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi , criticó el proyecto de ley que presentará el Ministerio de Trabajo para obligar a las empresas a notificar al Estado , previo a definir despidos masivos o el cierre de sus operaciones en el país.

Bianchi señaló que la decisión de la cartera de presentar esta propuesta no "sorprende" , ya que el secretario general del Partido Comunista y ministro de Trabajo, Juan Castillo, "piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología" .

" Este es un país liberal donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos y si el empresario quiere despedir a los trabajadores lo que tiene que hacer es pagar las indemnizaciones que corresponden y cumplir con la ley y si quiere cerrar sus puertas porque no le conviene el negocio tiene todo el derecho de irse", dijo.

De acuerdo con la senadora blanca, ese panorama "no cabe en la cabeza de quienes no entienden que el comunismo no triunfó en ninguna parte del mundo" .

Para Bianchi, el ministro y los impulsores de esta propuesta demuestran que "no entienden" que viven en una sociedad con "características muy diferentes a las que ellos hubieran querido".

"El socialismo real se cayó, no sé si quieren parecerse a Corea del Norte, a Cuba, Venezuela, que ya no sabemos ni lo que es, o Nicaragua. Es una ideología que fracasó. Entonces, no se pueden imponer criterios que son propios de una ideología incompatible con la libertad", dijo para cerrar.

La iniciativa que presentará el Ministerio de Trabajo para obligar a las empresas a notificar al Estado previo a despidos

El Poder Ejecutivo, mediante el trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentará próximamente en el Parlamento un proyecto de ley que busca obligar a las empresas a notificar al Estado sobre decisiones referentes a despidos masivos o el cierre de operaciones en el país.

En diálogo con Canal 5, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mencionó que la decisión de articular esta iniciativa se da ante la salida de empresas como Yazaki, que dejó a más de 1.000 trabajadores sin "empleo de la noche a la mañana", y también por lo que calificó como una "moda que se ha instalado en el último tiempo", en referencia a "algunas organizaciones han comunicado cierres o despidos por estado de redes sociales, estado de WhatsApp, por videos...".

"Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa", dijo, y reiteró que producto de esto decidieron presentar el proyecto, que ya fue comunicado a la bancada del Senado, ante la "necesidad de recurrir a un convenio internacional que hable sobre que se tiene que anunciar previamente (un despido) a los efectos de tomar medidas".

Esta medida, dijo Castillo, permitirá al gobierno "comunicar a las partes" sobre la situación y también buscar "alternativas". "Nosotros estamos dispuestos a encontrarlas, a buscarlas", aseveró.

"Despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro. Buscar nuevos inversores, tratar de abrir una nueva industria, a veces cuesta muchísimo tiempo, y eso es la parte que también preocupa", cerró.