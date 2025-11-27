Reducción de horas de trabajo en el Estado: oficinas de Seguridad Civil y Cancillería bajaron la carga y COFE negocia más casos

Los trabajadores del Servicio Civil y de algunas oficinas de la Cancillería de la República redujeron recientemente su jornada laboral sin rebaja salarial como parte de una nivelación horaria con otros funcionarios de estos organismos.

De esta forma, desde el 1° de noviembre entre 50 y 60 trabajadores no diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores pasaron a trabajar de ocho horas efectivas a siete , según pudo saber El Observador.

El mínimo de horas diarias de siete horas efectiva equivale a 35 horas semanales , además cuentan con media hora de descanso intermedio y otra media hora de "disposición a la orden" .

A su vez, los trabajadores de la Oficina Nacional del Servicio Civil pasaron a un régimen de seis horas y media de trabajo efectivo , según lo dispuesto por una resolución del 18 de noviembre a la que accedió en primera instancia Montevideo Portal. Esta resolución fue firmada por el presidente Yamandú Orsi .

A partir de este cambio, todos los trabajadores de esta oficina a nivel nacional –aproximadamente 200– trabajarán esta carga horaria, confirmó el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) José Lorenzo López.

El beneficio ahora le llegaría a unos 70 trabajadores que antes disponían de una mayor carga horaria en esta oficina.

El secretario general de COFE recordó que estas equiparaciones formaban parte del convenio colectivo firmado en junio, que incluía "seguir corrigiendo inequidades horarias".

"Hubiéramos preferido que sea para todos los lugares iguales, se acordó de que se fue avanzando por unidades ejecutoras o ministerios", agregó López en diálogo con El Observador.

El dirigente sindical destacó que en otros gobiernos se lograron nivelaciones similares y que actualmente negocian en ampliarlas en otras dependencias del Estado.

"Se está negociando en algunos lugares del Ministerio de Transporte y de Economía que quedaron para atrás, en función de lo que se acordó en el convenio colectivo con el gobierno anterior y con el actual", añadió López.

"También en el Ministerio de Ganadería (se negocia) y prácticamente en todos los lugares que hay esas inequidades horarias, en alguno hay más resistencia y en otro más avances", sentenció.