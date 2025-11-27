Homicidio en Lagomar: un hombre de 39 años fue asesinado a disparos en una plaza

FocoUy Foto: FocoUy

Un hombre de 39 años fue asesinado a disparos este miércoles en la noche en una plaza de Lagomar (Canelones).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según detalló la Jefatura de Policía local, el crimen ocurrió sobre las 23:50 en la plaza ubicada en Av. Amézaga y Héctor Da Cunha.

Vecinos contaron a la Policía que escucharon varias detonaciones y, al salir a la calle, encontraron al hombre caído en el suelo. Personal médico llegó al lugar y constató el fallecimiento.

Al momento no hay personas identificadas por el crimen.

La víctima tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios de la Policía. El caso está en manos de la fiscalía de Ciudad de la Costa.