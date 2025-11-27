Homicidio en Lagomar: un hombre de 39 años fue asesinado a disparos en una plaza

Un hombre de 39 años fue asesinado a disparos este miércoles en la noche en una plaza de Lagomar (Canelones).
Según detalló la Jefatura de Policía local, el crimen ocurrió sobre las 23:50 en la plaza ubicada en Av. Amézaga y Héctor Da Cunha.
Vecinos contaron a la Policía que escucharon varias detonaciones y, al salir a la calle, encontraron al hombre caído en el suelo. Personal médico llegó al lugar y constató el fallecimiento.
Al momento no hay personas identificadas por el crimen.
La víctima tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios de la Policía. El caso está en manos de la fiscalía de Ciudad de la Costa.