/ Nacional / POLICIALES

Homicidio en Lagomar: un hombre de 39 años fue asesinado a disparos en una plaza

La víctima tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto

27 de noviembre 2025 - 17:15hs
FocoUy

FocoUy

Foto: FocoUy

Un hombre de 39 años fue asesinado a disparos este miércoles en la noche en una plaza de Lagomar (Canelones).

Según detalló la Jefatura de Policía local, el crimen ocurrió sobre las 23:50 en la plaza ubicada en Av. Amézaga y Héctor Da Cunha.

Vecinos contaron a la Policía que escucharon varias detonaciones y, al salir a la calle, encontraron al hombre caído en el suelo. Personal médico llegó al lugar y constató el fallecimiento.

Al momento no hay personas identificadas por el crimen.

La víctima tenía antecedentes penales por desacato, rapiña y hurto.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios de la Policía. El caso está en manos de la fiscalía de Ciudad de la Costa.

