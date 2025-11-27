Dólar
CANELONES

La escalofriante confesión del hombre que mató a sus padres y hermano en 18 de Mayo: pretendía grabar una "película de terror"

Durante esta jornada, sobre las 15:00 horas, se prevé que se lleve adelante una audiencia para formalizar al detenido en el Juzgado de Las Piedras

27 de noviembre 2025 - 11:01hs
Triple homicidio en 18 de Mayo

Triple homicidio en 18 de Mayo

Foto: Inés Guimaraens

El martes, en la localidad de 18 de Mayo, Canelones, tuvo lugar un triple homicidio en el que un hombre de 27 años mató y desmembró a sus padres y su hermano. El presunto autor del hecho fue detenido por la Policía y brindó varias y diferentes versiones de lo ocurrido, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.

Días atrás, dos arquitectos que trabajaban con el padre del joven se acercaron a la casa de la familia después de notar su ausencia en la obra, donde trabajaba como capataz.

Tras intentar contactarlo sin éxito decidieron ir a su domicilio, donde el hijo los atendió. Según el joven, tanto su padre como su madre se habían ido de paseo, llevando consigo varios bolsos, comienza recogiendo el parte policial del hecho del que dio cuenta Telemundo (Canal 12) y que confirmó El Observador.

Sin embargo, los arquitectos dudaron de su versión ya que el auto de la familia estaba todavía en el lugar. Frente a esta situación, decidieron alertar a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar e interrogaron al hombre, cambió su versión, asegurando que estaba a punto de llamar a la Policía por un trágico suceso.

Según su relato, el sábado a las 23:00 horas había sido sorprendido por seis personas encapuchadas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

De acuerdo a su versión, al despertar habría encontrado a su familia muerta. Ante la imposibilidad de cargar los cuerpos, habría decidido desmembrarlos con una sierra para poder enterrarlos de forma digna.

La Policía, al seguir su relato, ingresó a la vivienda y encontró desperdigados por toda la casa, los restos de sus padres y de su hermano.

En una versión posterior, y según pudo confirmar El Observador, el joven de 27 años aseguró que buscaba hacer una "película de terror". Así, apuntan desde la Policía, este estuvo "permanentemente" cambiando su versión de lo ocurrido.

La escena del crimen fue descrita por el jefe de Policía de Canelones como "dantesca" y "muy compleja".

Durante esta jornada, sobre las 15:00 horas, se prevé que se lleve adelante una audiencia para formalizar al detenido en el juzgado de Las Piedras, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

