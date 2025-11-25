Encontraron un cadáver enterrado en una vivienda en Rivera: hay un hombre detenido

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía de Rivera, con apoyo de personal de Bomberos, retiró un cadáver que había sido enterrado dentro de una vivienda en barrio Progreso.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los efectivos, que manejaban información sobre un cuerpo enterrado en la casa, se dirigieron a la vivienda y allí encontraron a un hombre quien confesó los hechos y fue arrestado, informó en primera instancia el periodista local Pedro Olivera y confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.

Producto del olor a putrefacción que había en el lugar, los oficiales solicitaron la intervención de Bomberos, quienes ingresaron a la casa con equipos de respiración.

El cadáver se encontraba en el living, aseguró el comunicador. Producto de esto, el personal tuvo que remover el suelo de la habitación y posteriormente retirar el cuerpo.

En la escena de los hechos trabajó personal de Jefatura y Bomberos. El caso está en manos de la fiscal local María Alejandra Domínguez.