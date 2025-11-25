Encontraron un cadáver enterrado en una vivienda en Rivera: hay un hombre detenido

La Policía de Rivera, con apoyo de personal de Bomberos, retiró un cadáver que había sido enterrado dentro de una vivienda en barrio Progreso.
Los efectivos, que manejaban información sobre un cuerpo enterrado en la casa, se dirigieron a la vivienda y allí encontraron a un hombre quien confesó los hechos y fue arrestado, informó en primera instancia el periodista local Pedro Olivera y confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.
Producto del olor a putrefacción que había en el lugar, los oficiales solicitaron la intervención de Bomberos, quienes ingresaron a la casa con equipos de respiración.
El cadáver se encontraba en el living, aseguró el comunicador. Producto de esto, el personal tuvo que remover el suelo de la habitación y posteriormente retirar el cuerpo.
En la escena de los hechos trabajó personal de Jefatura y Bomberos. El caso está en manos de la fiscal local María Alejandra Domínguez.