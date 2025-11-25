La camiseta de Giorgian De Arrascaeta en Flamengo es la más vendida de Brasil y sexta en el mundo, superando incluso a Cristiano Ronaldo

La camiseta de Giorgian De Arrascaeta es la más vendida en Flamengo

Giorgian De Arrascaeta sigue rompiendo todos los récords en el presente de Flamengo, ya no solo con goles y asistencias, sino también en lo que atañe a la venta de camisetas, ya que la suya, en Brasil, es la más vendida, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial por encima de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes de Manchester United, el inglés Harry Kane y el brasileño Rodrygo de Real Madrid

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Según un informe de Euro Americas Sport Marketing, el uruguayo despierta tanto interés en su club que este año ya colocó 975.000 unidades vendidas.

El rendimiento del número 10 del Flamengo en el campo ha impulsado la demanda del producto y lo ha situado por delante de estrellas como Cristiano Ronaldo y Harry Kane, convirtiéndolo en el único jugador de un club sudamericano en el top 10.

La presencia de Giorgian De Arrascaeta en el top 10 destaca la fortaleza de la afición de Flamengo y su merchandising a nivel internacional.

AUTOMOVILISMO La desoladora revelación de un amigo de Michael Schumacher sobre su actual estado de salud

FÚTBOL Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Las ventas reflejan no solo el rendimiento del jugador, marcado por goles y asistencias constantes, sino también el compromiso del club con la camiseta número 10.

Este es el ranking del top 10 que publicó Euro Americas Sport Marketing:

1) Lamine Yamal - 1.315.000 camisetas

2) Lionel Messi - 1.278.000

3) Robert Lewandowski - 1.110.000

4) Kylian Mbappé - 1.020.000

5) Vinícius Jr. - 992.000

6) Giorgian De Arrascaeta - 975.000

7) Cristiano Ronaldo - 925.000

8) Bruno Fernandes - 878.000

9) Harry Kane - 867.000

10) Rodrygo - 798.000