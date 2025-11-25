Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La camiseta de Giorgian De Arrascaeta en Flamengo es la más vendida de Brasil y sexta en el mundo, superando incluso a Cristiano Ronaldo

Se trata además, del único jugador de un equipo sudamericano en encontrarse en el top 10 de ventas mundiales

25 de noviembre 2025 - 15:00hs
La camiseta de Giorgian De Arrascaeta es la más vendida en Flamengo

La camiseta de Giorgian De Arrascaeta es la más vendida en Flamengo

Giorgian De Arrascaeta sigue rompiendo todos los récords en el presente de Flamengo, ya no solo con goles y asistencias, sino también en lo que atañe a la venta de camisetas, ya que la suya, en Brasil, es la más vendida, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial por encima de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes de Manchester United, el inglés Harry Kane y el brasileño Rodrygo de Real Madrid

Según un informe de Euro Americas Sport Marketing, el uruguayo despierta tanto interés en su club que este año ya colocó 975.000 unidades vendidas.

El rendimiento del número 10 del Flamengo en el campo ha impulsado la demanda del producto y lo ha situado por delante de estrellas como Cristiano Ronaldo y Harry Kane, convirtiéndolo en el único jugador de un club sudamericano en el top 10.

Un nivel superlativo en Flamengo

La presencia de Giorgian De Arrascaeta en el top 10 destaca la fortaleza de la afición de Flamengo y su merchandising a nivel internacional.

Diego García 
FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Michael Schumacher
AUTOMOVILISMO

La desoladora revelación de un amigo de Michael Schumacher sobre su actual estado de salud

Las ventas reflejan no solo el rendimiento del jugador, marcado por goles y asistencias constantes, sino también el compromiso del club con la camiseta número 10.

Este es el ranking del top 10 que publicó Euro Americas Sport Marketing:

1) Lamine Yamal - 1.315.000 camisetas
2) Lionel Messi - 1.278.000
3) Robert Lewandowski - 1.110.000
4) Kylian Mbappé - 1.020.000
5) Vinícius Jr. - 992.000
6) Giorgian De Arrascaeta - 975.000
7) Cristiano Ronaldo - 925.000
8) Bruno Fernandes - 878.000
9) Harry Kane - 867.000
10) Rodrygo - 798.000

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Cristiano Ronaldo Flamengo Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Diego García en Peñarol
JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Reunión clave este martes: el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y la crisis con los jugadores en un momento de definiciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos