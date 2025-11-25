Dólar
El contundente descargo de la víctima de abuso sexual de Diego García: "Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha"

Clara Bulacio, quien sufrió el abuso sexual con acceso carnal de parte del jugador Diego García, se pronunció con un mensaje fuerte en sus redes

25 de noviembre 2025 - 15:39hs
Diego García en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Foto: Leonardo Carreño

Clara Bulacio, la víctima de abuso sexual con acceso carnal del jugador Diego García, quien este martes fue condenado por la Justicia argentina a seis años y ocho meses de cárcel por haber sido encontrado culpable, se pronunció en sus redes luego de la resolución del juicio.

Como informó Referí, el futbolista fue sentenciado por el juez de la causa y su abogado busca que pueda quedar en prisión domiciliaria.

Diego García 
FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Michael Schumacher
AUTOMOVILISMO

La desoladora revelación de un amigo de Michael Schumacher sobre su actual estado de salud

El descargo de la víctima de Diego García

Luego de terminado el juicio que condenó a Diego García a seis años y ocho meses, la víctima, Clara Bulacio, se pronunció en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, publicó una historia en la que agradece a la Justicia, entre otras cosas.

"Hoy 25 de noviembre, es el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia", comenzó escribiendo Clara.

Y prosiguió: "Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo. Sufrí mucho, como también luché".

"Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Sigo firme y fiel a mis principios, que parten todos desde el amor. Hoy puedo decir, que una parte de todo esto, ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder", terminó escribiendo.

Aquí se puede ver su posteo:

clara
El descargo de Clara Bulacio, la víctima de Diego García, quien fue encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal, por parte de la Justicia argentina

El descargo de Clara Bulacio, la víctima de Diego García, quien fue encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal, por parte de la Justicia argentina

Diego García abuso sexual Peñarol Violador

