El contundente descargo de la víctima de abuso sexual de Diego García: "Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha"

Clara Bulacio, la víctima de abuso sexual con acceso carnal del jugador Diego García , quien este martes fue condenado por la Justicia argentina a seis años y ocho meses de cárcel por haber sido encontrado culpable, se pronunció en sus redes luego de la resolución del juicio.

Como informó Referí, el futbolista fue sentenciado por el juez de la causa y su abogado busca que pueda quedar en prisión domiciliaria.

El extremo de Peñarol concurrió este martes a la ciudad de La Plata y allí el juez lo condenó por el hecho que ocurrió en 2021 con una jugadora de hockey sobre césped de Estudiantes, el mismo club al que él defendía en fútbol. Le dieron seis años y ocho meses con prisión domiciliaria a pedido de su abogado.

El descargo de la víctima de Diego García

Luego de terminado el juicio que condenó a Diego García a seis años y ocho meses, la víctima, Clara Bulacio, se pronunció en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, publicó una historia en la que agradece a la Justicia, entre otras cosas.

"Hoy 25 de noviembre, es el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia", comenzó escribiendo Clara.

Y prosiguió: "Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo. Sufrí mucho, como también luché".

"Hoy mi historia de terror, se vuelve un mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Sigo firme y fiel a mis principios, que parten todos desde el amor. Hoy puedo decir, que una parte de todo esto, ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder", terminó escribiendo.

