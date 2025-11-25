Dólar
/ Nacional / PATRULLAS OCEÁNICAS

Gabriel Oddone dijo en España que el gobierno trabaja en una "solución" a la disputa con el astillero gallego Cardama

El ministro de Economía tiene en agenda una reunión con asesores de Pedro Sánchez con los que prevé analizar el tema de las patrullas oceánicas, informó la Agencia EFE

25 de noviembre 2025 - 17:24hs
El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, este martes durante la Tribuna EFE-Casa América en Madrid.

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, este martes durante la Tribuna EFE-Casa América en Madrid.

Foto: EFE/ Javier Lizón

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró este martes que el gobierno está trabajando para encontrar una "solución" a la disputa con el astillero español Cardama y señaló que asesores de la empresa se han acercado al Ejecutivo uruguayo para alcanzar un acuerdo.

Oddone se pronunció sobre esta cuestión durante una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez, en el marco de su primera visita a España como ministro.

El titular uruguayo de Economía subrayó que existe una "investigación administrativa" por parte de su ministerio y el de Defensa para revisar la documentación que da cumplimiento al contrato con la empresa española, a la que Uruguay acusa de "fraude".

En este sentido, dijo que se han producido "iniciativas de mediación" por parte de asesores de Cardama, que se han acercado al Ejecutivo uruguayo para encontrar una solución al conflicto.

Asimismo, avanzó que "seguramente" abordará este asunto durante una reunión prevista este martes con asesores del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe del Ejecutivo.

El Gobierno uruguayo decidió rescindir en octubre pasado el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV), después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal.

La semana pasada, Orsi aseguró que el Estado uruguayo no va a tener más remedio que ampliar esa denuncia.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

Con información de EFE

Gabriel Oddone España

