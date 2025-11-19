Dólar
/ Nacional / CASO CARDAMA

Mario Cardama dijo que no tiene "ni idea" de la falsificación de la firma de un notario español en el acta de garantía: "No lo conozco"

El gobierno ampliará la denuncia penal por la presunta falsificación de la firma del notario en el acta de la garantía que Cardama le presentó al Estado uruguayo

19 de noviembre 2025 - 15:49hs
Mario Cardama

Mario Cardama

Faro de Vigo

El dueño del astillero español Cardama, Mario Cardama, dijo este miércoles que no tiene "ni idea" sobre la falsificación de la firma de un notario español llamado Luis Calabuig De Leiva en el acta de la garantía que EuroCommerce Limited le otorgó a su empresa y que luego fue presentada al Estado uruguayo.

Esta garantía, denunciada como falsa por el gobierno uruguayo, era necesaria para que el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa española para la construcción de dos patrullas oceánicas comenzara a operar.

"No tengo nada que declarar del tema, porque no lo conozco ni se nada de él. No tengo ni idea de ese tema. No tengo nada que ver con eso. No lo conozco en absoluto, ni lo vi nunca y jamas hablé con él", dijo en entrevista con MVD Noticias (TV Ciudad).

Calabuig De Leiva presentó el 28 de octubre una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma.

Tal como se informó días atrás, la anterior administración del Ministerio de Defensa aceptó un certificado notarial con la supuesta firma de este notario en el que se certificaba que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, se presentó ante él y garantizó que un tal Alex Walsh tenía facultades suficientes para firmar el aval en representación de EuroCommerce.

La garantía presuntamente falsa de EuroCommerce motivó una denuncia penal por parte del gobierno de Yamandú Orsi, que también prevé iniciar acciones legales en el Reino Unido, donde tenía sede la ahora extinta empresa.

Se espera que en los próximos días el gobierno amplíe esa denuncia, incorporando material sobre la falsificación de esta firma en el documento.

Este miércoles, en rueda de prensa, Orsi se refirió al tema:"No vamos a tener más remedio (que ampliar la denuncia). Si te aparece un documento y un notario español te dice que está falsificado. Cuando hay fraude o algo similar no tienes más remedio que denunciarlo, que no quiere decir atacar a nadie, el Estado tiene que defenderse de acciones de este tipo".

Temas:

Cardama España Patrullas oceánicas Uruguay

