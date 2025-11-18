Nube de polvo de la Patagonia llegó a Uruguay: Inumet advirtió por su presencia en zonas costeras

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) advirtió por la llegada de una nube de polvo a las zonas costeras del país, proveniente de la Patagonia argentina .

Según el instituto, la " gran nube de polvo " ingresó al país por la costa y se trata de un fenómeno que " se debe al polvo levantado desde la Patagonia, producto de las fuertes rachas de viento registradas en esa región ".

Inumet señaló que este evento "se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera ".

Como consecuencia, el organismo advirtió por la " reducción de visibilidad" que puede generar y una " tonalidad grisácea en el cielo ".

"Se espera que la concentración de material se mantenga elevada durante las próximas 12 horas", agregó Inumet.

Viento e incendios en la Patagonia

Los incendios forestales afectan la Patagonia argentina, con focos activos este martes en distintas localidades de la provincia de Chubut, al sur del país, difíciles de controlar por las fuertes ráfagas de viento que complicaron las tareas de los brigadistas.

El fuego, que fue reportado en la tarde del lunes, continúa activo este martes y ya afectó más de 60 hectáreas -con vegetación compuesta por arbustal, matorral, pastizal, plantaciones y bosque nativo-, en la localidad de Epuyén, ubicada en el noroeste de Chubut, según informó la Secretaría de Bosques de la provincia andina en un comunicado.

"Debido a la intensidad del viento, el incendio presentó desde el principio rápida propagación, comportamiento extremo con generación de focos secundarios, avanzando el fuego hacia el sector de la angostura y hacia la cumbre del Cerro Pirque", explicó el organismo.

Según el Ejecutivo, el incendio fue detectado pasadas las 16.00 hora local del lunes en cercanías de un complejo de cabañas y se propagó a las zonas de Cholila, Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo y El Maitén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por los intensos vientos para el sur de Chubut, donde las ráfagas superaron ya los 150 kilómetros por hora.

El sur de Argentina suele ser azotado por incendios en la temporada de verano.

Durante los meses de enero y febrero de 2025 la sequía, las altas temperaturas y fuertes vientos generaron focos en más de 37.000 hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén que dañaron viviendas y ecosistemas locales. Fueron los peores que se han registrado en esa región del sur del país en tres décadas.

Con información de EFE