Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 21 de febrero

El clima en Uruguay para este sábado 21 de febrero de 2026 presentará condiciones de nubosidad variable y un marcado incremento en la intensidad del viento en la franja costera. Según el último reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y agencias privadas, se espera una jornada con temperaturas agradables pero con ráfagas que podrían afectar las actividades al aire libre hacia el final del día.

Zona Metropolitana En Montevideo y alrededores, el cielo se presentará algo nuboso con períodos de nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 27°C. Se advierte por la presencia de vientos persistentes del sector Este que alcanzarán rachas de hasta 60 km/h durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico oficial de Inumet.

Zona Norte Para los departamentos de Salto y Artigas, se anticipa una jornada con nubes y claros, manteniendo condiciones de estabilidad. Los termómetros marcarán una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, bajo la influencia de vientos moderados del sureste, según los datos de Meteored.

Zona Este En la franja costera de Maldonado y Rocha, se espera un cielo mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas (aprox. 1 mm). Las temperaturas irán desde una mínima de 14°C hasta alcanzar los 30°C. Este reporte coincide con la previsión de AccuWeather, que advierte además por ráfagas de viento moderadas durante el desfile de Carnaval previsto en la capital fernandina.

Zona Oeste En Colonia y Soriano, el tiempo se mantendrá muy nuboso durante gran parte del sábado. Las temperaturas se situarán entre los 16°C de mínima y los 30°C de máxima. No se prevén lluvias de importancia para esta región, según el informe de AccuWeather.