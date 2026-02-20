Dólar
/ Nacional / CLIMA

"Muy elevadas sensaciones térmicas": meteorólogo asegura que febrero se despedirá con nueva ola de calor

"Se va a estar extendiendo casi hasta finales del mes o quizás hasta el arranque del mes de marzo", adelantó el especialista

20 de febrero 2026 - 10:21hs
Ola de calor
Foto: captura de Windy

Febrero, el mes más corto del año, ya está en su etapa final y en ocho días se despedirá del 2026. Sin embargo, su partida se hará notar ya que, según el meteorólogo Nubel Cisneros, se registrará una nueva ola de calor que traerá "altas temperaturas y muy elevadas sensaciones térmicas" a Uruguay.

En diálogo con El Observador, el especialista adelantó que "al inicio de la próxima semana vamos a estar con alguna inestabilidad, principalmente en la zona literal y norte", cuando existirá "baja probabilidad de algunas lluvias".

Sin embargo, el experto aseguró que "luego mejora" y anunció que continuará el calor en toda la región. Tanto es así que espera que el mes de febrero "finalice con una nueva ola de calor, que se va a estar extendiendo casi hasta finales del mes o quizás hasta el arranque del mes de marzo con esta ola de calor, que tendrá altas temperaturas y muy elevadas sensaciones térmicas".

En tal sentido, Cisneros advirtió que de esta manera "se sigue pronunciando la falta de humedad en los suelos, fundamentalmente sobre la zona sur y este del país".

