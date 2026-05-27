Comienza arbitraje internacional de accionistas de Montecon contra Uruguay en el Ciadi

El arbitraje presentado por Neltume Ports -accionista mayoritario de Montecon- contra Uruguay comienza formalmente esta semana. La demanda, que fue iniciada hace dos años, tendrá su primera sesión en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) este viernes .

La chilena Neltume Ports, que posee el 60% del paquete accionario de Montecon, operadora de contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo , decidió en 2024 recurrir al Ciadi del Banco Mundial por sentirse perjudicada tras el contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie para extender la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) . El argumento fue que la decisión violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile.

La demanda llegó al organismo y en julio del año pasado quedó conformado el tribunal encargado de llevar el caso. La defensa uruguaya está a cargo del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer .

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A partir de ese momento, y tras dos pedidos del demandante, hubo un período de negociación entre las partes que incluyó la suspensión transitoria del arbitraje. Vencidos los plazos hubo una nueva solicitud de prórroga de Neltume Ports que no fue aceptada por el gobierno. A su vez, el Poder Ejecutivo pidió a su representación jurídica que comunicara al Ciadi su interés de continuar con el proceso arbitral.

Entonces, el tribunal informó a los involucrados que tenía disponibles dos fechas para la primera sesión. Finalmente se optó por la opción de este viernes 29.

Según comunicó la compañía en su momento, la demanda es por US$ 600 millones.

El arbitraje del otro accionista de Montecon

Las acciones contra Uruguay en el Ciadi comenzaron en mayo de 2024. El primer arbitraje fue presentado por la canadiense ATCO, que posee el 40% de las acciones restantes de Montecon. La compañía inició el litigio por US$ 240 millones y lo fundamentó en la violación del Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Canadá. La acción todavía no tuvo avances en el organismo.