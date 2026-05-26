Nuevo intento de "Gran Hermano" para transporte de carga genera malestar en primera fase de implementación

Los últimos gobiernos promovieron la creación de un “Gran Hermano” para el transporte de carga , pero chocaron contra una barrera por la difícil implementación que frustró los intentos. En este período se avanza con otra propuesta que ya genera, en su fase inicial, la resistencia de los propietarios de los camiones .

Primero fue el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac) ; luego el Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot) . El primer intento fue durante el anterior gobierno del Frente Amplio y ya en ese momento se comenzó a manejar el concepto de “Gran Hermano” para el sector del transporte de carga. Pero ese proceso se vio interrumpido por una serie de polémicas y denuncias judiciales por irregularidades que llevaron a la suspensión de la iniciativa. La administración de Lacalle Pou hizo un ensayo con el Sigeflot, definido como una herramienta para “la planificación, optimización y control” del transporte, tanto de carga como de pasajeros. Sin embargo, el período culminó sin que se lograra instrumentar.

Ahora se prueba con el Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT) que en una primera instancia prevé la elaboración de una guía de carga. Y esa primera exigencia ya genera un cruce de opiniones entre propietarios de los camiones de carga y el Ministerio de Transporte (MTOP) .

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El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi, explicó a El Observador que el armado de la guía es informático y hay que hacerlo de manera previa a cada viaje, para que esté disponible en todos los puntos de control designados en las diferentes rutas del país. “El camión tiene que tener la guía activa para estar en regla”, dijo.

Además, el formulario requiere la validación de la empresa que contrata el flete, pero “los que tienen que hacerlo, hoy no tienen idea”, comentó Asumendi. Incluso, el desconocimiento también lo tienen algunas empresas de transporte.

Todo se precipitó días atrás cuando el MTOP aceleró el calendario de instrumentación de la guía, que estaba previsto para el segundo semestre del año. Ahora, la fecha estipulada es para finales de junio y eso generó una reunión de varias empresas del sector -no organizadas dentro de la ITPC- que se realizó este fin de semana. “Varias de las inquietudes que se plantearon ahí fueron las mismas que ya transmitió la ITPC al ministerio durante meses”, contó el presidente de la gremial.

“El gran error del ministerio fue apurar el calendario de instrumentación, porque mucha gente no está interiorizada y además hay cosas que el sistema tiene que corregir”, añadió.

El ministerio explicó que la guía es una exigencia para todo el transporte de carga por carretera realizado por vehículos de más de 3.500 kilogramos de peso bruto máximo autorizado. A su vez, debe incluir los datos de los intervinientes en el viaje, descripción de la mercadería, el peso, y las rutas que va a recorrer el camión.

Otro aspecto que preocupa a los propietarios es que la no emisión del formulario -es decir que el camión circule sin cumplir con ese requisito- prevé una multa de 50 Unidades Reajustables, equivalentes a $ 95.867.

cds_20170417182036_392.webp El MTOP no cobró multas al transporte de carga. Foto: Camilo dos Santos

Pero además, la semana pasada -cuando se conoció que la obligación comenzaba a partir de fines del mes próximo- pasó algo que aumentó el malestar de los empresarios. La página web del MTOP tiene disponible una aplicación para realizar pruebas para la elaboración de la guía, pero durante varios días estuvo caída.

Con ese escenario de fondo, la ITPC convocó a una asamblea de gremiales asociadas que se efectuará el jueves 4 de junio, en la que tomará todos los insumos y quejas de las afiliadas para posteriormente definir una propuesta única que será trasladada al MTOP.

Lo que aparece más claro es que se solicitará una prórroga para el comienzo de la exigencia de la guía. “También hay una corriente que rechaza totalmente la instrumentación y eso tiene un reflejo en la interna de la ITPC. Habrá que ver cuál es la decisión final”, expresó Asumendi.

El transporte de carga tiene más de 6.000 empresas en funcionamiento y eso, desde la visión del presidente de ITPC, complejiza la situación. “Hay actividades muy heterogéneas y se quiere implementar un sistema de control único. Hay que buscar que se haga de manera más simple. Estas cosas se le plantearon al ministerio desde el primer día”, resumió.