Quiénes entraron a la Casa de Gran Hermano 2026: estos son los 9 nuevos participantes de Generación Dorada

A casi tres meses del inicio de Gran Hermano Generación Dorada , la gala del miércoles 20 de mayo fue escenario del ingreso de nuevos participantes.

Con un total de nueve concursantes que se sumaron a los otros cuatro “exhermanitos” que regresaron mediante el repechaje y el “Golden Ticket” , el reality de Telefe concretó así su clásico reseteo rumbo a las instancias finales.

¿Quiénes entraron a la Casa de Gran Hermano 2026?

Charlotte Caniggia

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“Nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó su presentación la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que le gusta hacer de todo: limpiar y estar en su casa. “Considero que soy un ángel, un ser de luz iluminado… Quizás, en las peleas, puedo ser media mala”, reconoció.

Matías Hanssen

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Nació en Tucumán, pero vive en Buenos Aires. Tiene un emprendimiento de cepillos de dientes y explicó: “Es algo que diseñé desde cero. Mi objetivo principal es ser exitoso con mi emprendimiento”. Se define como una persona muy ambiciosa y competitiva. “No me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”, aseguró. Además, confesó: “Voy sin ningún tipo de tapujos, sin ilusiones”.

Nenu López

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Nació en Galicia, España, y se define como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora. “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas”, afirmó. Sin dudarlo, confesó que creció viendo Gran Hermano, que tiene todas las jugadas en su mente y que va a entrar a podar todas las plantas. Para cerrar, agregó: “A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero soy muy transparente”.

Sebastián Cola

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“Trabajo con un grupo de 100 personas todos los días, así que en Gran Hermano la voy a descoser. Sé que soy un montón, pero también soy un tipo muy inteligente y no me canso de decirlo. Tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo. Estoy acá y vengo a romperla: soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”, afirmó.

Tati Luna

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Oriunda de Montevideo, estudia Abogacía y asegura tener un carácter muy fuerte. “Compleja, auténtica, muy espontánea. Soy sensible, pero no débil. No me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones: algunos me aman y otros me odian. A mí me importa que me conozcan a fondo y que, si me van a amar u odiar, sea con fundamento”, se presentó.

Juan Carlos López

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Se presenta como argentino, bailarín, stripper y una persona a la que no le importan los prejuicios. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida: aprender y divertirse”, compartió. Sin dudarlo, confesó que no busca el amor porque le encanta estar soltero, aunque siempre está abierto a conocer a alguien.

Steffany Pereira

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Su mamá es brasileña y su papá, paraguayo. Es influencer y figura pública en Paraguay. Se define como una persona alegre, un poco creída y muy vanidosa. “Seguramente, cuando entre en la casa de Gran Hermano, voy a enloquecer de la felicidad que voy a sentir. Pero si me buscan, me van a encontrar”, sentenció.

Leandro Nigro

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Es de Zárate, provincia de Buenos Aires. Se dedica a las redes sociales y es creador de contenido, influencer y streamer, donde realiza contenido principalmente vinculado al fútbol. “Soy un enfermo fanático de San Lorenzo por mi viejo y representa algo muy importante en mi vida”, reveló.

Mariela Prieto

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“Soy la señora del Turco García, hace 28 años que estamos juntos. Soy botinera y amo el fútbol. Es una locura ser la mujer del Turco García”, comenzó presentándose. Afirmó que le gusta mucho la competencia y el programa. Sobre su personalidad, indicó ser un poco avasallante, aunque buena persona. Ante su ingreso a la casa de Gran Hermano, Mariela confesó: “Significa un desafío increíble. Vengo a jugar, a pasarla lindo y a competir”.