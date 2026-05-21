VIDEO | Repechaje de Gran Hermano: Carmiña rompió el silencio y aniquiló a la producción: "Conmigo no"

En una noche en la que el ingreso de ex y nuevos participantes de Gran Hermano 2026 debía ser el gran protagonista de la gala de repechaje , la prohibición de regreso a Carmiña Masi , dispuesta por Jenny Mavinga , encendió la polémica.

Si bien la concursante oriunda de Paraguay había finalizado tercera en los porcentajes telefónicos, detrás de Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski , el “Big” le ofreció un “Golden Ticket” para concretar su vuelta al reality de Telefe , aunque solo si su compañera así lo resolvía.

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“Desde aquel episodio hasta hoy ha transcurrido mucho tiempo y entiendo que Carmiña mostró su arrepentimiento por aquellos dichos tan desagradables. Y supo pedir disculpas en distintos ámbitos. Observé también que, fuera de mi casa, Carmiña y Mavinga tuvieron la oportunidad de encontrarse, hablar sobre este tema, sobre lo sucedido, y hacer las paces. Ahora, el público se expresó a través de su voto para que dos jugadores regresen a mi casa y Carmiña ocupa el tercer lugar en estas votaciones. Haciendo lugar a este deseo de la gente, quiero informarte algo, Carmiña: tengo en mi poder un Golden Ticket que quiero ofrecerte”, inició la voz de Gran Hermano antes de anunciar la disponibilidad del ingreso mediante el salvoconducto por el que también fueron beneficiados Andrea del Boca y Brian Sarmiento .

Tras una extensa pausa y la fuerte reacción de la tribuna, Santiago del Moro se dirigió a Mavinga y le preguntó: “¿Vuelve o no vuelve? Silencio, silencio, tribuna”. A lo que respondió: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

Carmiña rompió el silencio, aniquiló a la producción de Gran Hermano y lamentó la exposición a la que sometieron a Mavinga: "Conmigo no"

Carmiña fulminó a Gran Hermano 2026

Ya finalizada la gala y con un clima encendido en redes sociales, Carmiña rompió el silenció y publicó un video donde cuestionó la decisión adoptada por Gran Hermano respecto a su frustrado "Golden ticket".

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"Desde cuando una participante decide el golden ticket de otra? señor gran hermano, lecciones de moral? a mi? NO! no sos mi papá para decir ‘ay Carmiña se porto bien le voy a dar este golden ticket pero que lo decida Mavinga’ humillación así? NO, CONMIGO NO, me siento asqueada, innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que paso hace un montón y era un tema terminado, se acabó la margarita estúpida”, lanzó la periodista.

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De 39 años, la también locutora había sido expulsada en marzo por lanzar comentarios racistas contra su ahora excompañera. Tras verla bailar en bikini, aseguró que parecía "recién bajada del barco" y que la habían "comprado".

“Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show... Acaba de bajarse del barco”, arremetió en aquella oportunidad, mientras compartía mates con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia.