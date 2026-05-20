"La memoria es raíz": el video que compartió Yamandú Orsi previo a una nueva Marcha del Silencio

El presidente de la República, Yamandú Orsi , compartió este miércoles un video generado con imágenes de archivo y contenido producido por inteligencia artificial (IA) en la antesala de una nueva Marcha del Silencio en memoria de los detenidos desaparecidos en la última dictadura en Uruguay.

En la publicación, donde también está arrobada la cuenta de Presidencia de la República, el mandatario escribió: " La memoria es raíz, es lo que nos sostiene ".

" Hay fechas que el tiempo no borra, quedan en el silencio . Hace 50 años, Zelmar, el 'Toba', William y Rosario fueron arrancados de su tiempo, pero no de la historia . Hay algo que sigue ahí, buscando respuestas en cada marcha, en cada nombre, cada vez que elegimos no mirar para otro lado", relata la pieza audiovisual.

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Para finalizar, recita que " la memoria no es quedarse atrás, es raíz. Lo que nos sostiene para poder avanzar. ¡Presente! ".

Los videos con inteligencia artificial que Presidencia usó para recrear episodios históricos del Uruguay

Presidencia de la República viene apostando por el uso de inteligencia artificial para recrear distintos episodios históricos del Uruguay mediante piezas audiovisuales difundidas en redes sociales y canales oficiales.

La serie comenzó con un video por el aniversario de la Batalla de Las Piedras, donde, mediante técnicas de animación e IA, se reconstruyó el enfrentamiento liderado por José Gervasio Artigas contra las tropas españolas en 1811. En el audiovisual se narraba cómo las fuerzas artiguistas llegaron al combate tras varios días de marcha bajo la lluvia y cómo el triunfo se convirtió en “la primera victoria de las armas de la patria grande”.

Más adelante, Presidencia publicó un homenaje por el natalicio de José Gervasio Artigas, en el que se repasaban distintos momentos de su vida, desde su infancia en la Montevideo colonial hasta su exilio en Paraguay. El video utilizó imágenes generadas por IA, voz en off y reconstrucciones históricas digitales.

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La estrategia continuó con un homenaje a Joaquín Lencinas, conocido como “Ansina”, donde se recreó mediante inteligencia artificial el vínculo entre el histórico referente afrodescendiente y Artigas. En esa pieza audiovisual, incluso, se emuló la voz del personaje para narrar distintos momentos de su vida y participación en la Revolución Artiguista.

El proyecto alcanzó uno de sus puntos más ambiciosos con el video difundido por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, publicado el 25 de agosto de 2025. Allí, Presidencia recreó escenas vinculadas a la Asamblea de Florida y los acontecimientos que derivaron en la independencia uruguaya.

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“Hoy, a 200 años, volvemos la vista hacia aquel día en que, unidos en asamblea, los orientales encendieron el faro de la libertad”, expresó Presidencia en el mensaje que acompañó el video.

Desde el gobierno señalaron que estas producciones buscan acercar contenidos históricos y patrimoniales a nuevas generaciones mediante formatos audiovisuales contemporáneos y herramientas de arte generativo basadas en inteligencia artificial.