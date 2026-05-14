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VIDEO | Un cuidacoches atacó un auto por no recibir dinero y terminó en el piso golpeado

El hecho que se registró en la intersección de las calles 8 de Octubre y Silvestre Pérez, finalizó con el trabajador informal detenido.

14 de mayo de 2026 9:57 hs
CUIDACOCHES GOLPEADO EN MONTEVIDEO

Una escena un tanto particular tuvo lugar el miércoles en el barrio La Unión de Montevideo: un cuidacoches que atacó un auto por no recibir dinero, terminó en el piso golpeado por tres personas.

El hecho que se registró en la intersección de las calles 8 de Octubre y Silvestre Pérez, finalizó con el trabajador informal detenido.

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"Cuando le dan su merecido a un cuidacoche prepotente y agresivo. Aplausos para el muchacho. Le golpeó los vidrios del auto por no darle plata. Además, en el barrio lo tienen apuntado que como rompe vidrios de autos", señaló un usuario en redes sociales, quien compartió el video de la trifulca.

Conforme a la información policial recopilada por Montevideo Portal, el cuidacoches tenía varios antecedentes penales.

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¿Qué dice la ley sobre los cuidacoches?

En Montevideo, la actividad de cuidacoches está regulada por la Intendencia (IM). No prohibida, la explotación del servicio exige un registro oficial, chaleco celeste y carné de identificación.

Sin embargo, en marzo, ediles realizaron una serie de propuestas para limitar o eliminar el rubro. Diego Rodríguez, del Partido Nacional, por ejemplo, envió a la Junta Departamental una iniciativa donde se advierte que "existe un problema creciente vinculado a las condiciones de seguridad y convivencia en el espacio público debido al aumento sostenido de personas en situación de calle, circunstancia que en numerosos casos genera situaciones de intimidación, amenazas o alteraciones del orden público".

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"Hay que prohibir a los cuidacoches. La IM normaliza la mendicidad abusiva. Cuando te rompan un vidrio, rayen el auto o te pinchen una rueda, andá hasta el despacho de Bergara y dejale la factura para que te pague los daños", apuntó.

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En la misma línea, el edil de la Coalición Republicana Federico Paganini elevó su propuesta de erradicar la actividad ejercida por los "no registrados".

"Le pedimos formalmente a la IM que, en conjunto con el Ministerio del Interior, aplique la ley de faltas a los 3000 cuidacoches no registrados en Montevideo. La situación no da para más", fustigó en X.

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