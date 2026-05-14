"Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza": la respuesta de Blanca Rodríguez a Gabriel Gurméndez

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez respondió este jueves al comentario realizado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez sobre una entrevista en la que afirmó que veía menos personas durmiendo en la calle.

Rodríguez había dicho el miércoles en radio Sarandí que, en una zona cercana a su casa, ya no veía a las personas que habitualmente dormían allí.

“No estoy viendo gente en la calle”, fue el titular de la noticia que Gurméndez comentó en redes sociales: “ Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano… ”, escribió el legislador.

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Entrevistada este jueves en Arriba Gente de Canal 10, Rodríguez cuestionó el comentario del diputado colorado. “La respuesta que dio el diputado Gurméndez diciendo que voy a un oculista cubano, cuánta xenofobia en una frase . Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza”, afirmó.

La legisladora también defendió a los profesionales cubanos que trabajan en Uruguay. “¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde desarrollarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos, a miles, a partir de 2005, cuando encontramos a tantos adultos con cataratas y perdiendo la vista?”, sostuvo.

“Decir eso me parece de una xenofobia que no es para nuestro país, que se ha formado con gente que ha venido de tantos lados, y no es para un representante de la República, del Legislativo. Realmente me sorprende”, agregó.

“Estamos empezando a ver menos gente en la calle”

Rodríguez también habló sobre la situación de las personas que viven o duermen en la calle y sobre las medidas implementadas por el gobierno durante la alerta roja por frío extremo.

“Frente a ese problema estructural y frente a las últimas medidas que se han tomado, esta propuesta para este invierno crudo, esta ola de frío, yo estoy viendo, yo que era de las que decía que hay mucha gente en la calle, más que antes, debo decir que hay menos gente en la calle”, comentó.

Y añadió: “¿Desaparecieron? No. ¿Es porque molesta que estén en la calle? No. Es porque no es digno que estén en la calle”.

La senadora valoró especialmente las medidas impulsadas por el gobierno y mencionó al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

“Esta nueva propuesta que ha llevado adelante el gobierno, con Civila, me parece que está empezando a funcionar, estamos empezando a ver menos gente en la calle”, dijo.

“Todos los días se están recogiendo miles de personas. Entonces, ayer yo comenté que veo menos gente en este momento, en un lugar donde todas las mañanas yo veía a la gente volver a doblar su manta, dejarla ahí e irse. No los veo, espero que estén en un refugio, espero que estén bien, ojalá que estén bien”, agregó.

Según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), correspondiente a la noche del martes, 3.252 personas fueron asistidas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social y en centros abiertos especialmente durante la alerta roja por frío extremo.