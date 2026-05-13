Uruguay Concursa renovará su portal: permitirá postularse a empleos públicos desde el celular y tendrá seguimiento personalizado

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentará este jueves una nueva versión del portal Uruguay Concursa , la plataforma utilizada para centralizar los llamados laborales del Estado . Entre los principales cambios, el sitio permitirá acceder y postularse desde dispositivos móviles , además de incorporar herramientas de accesibilidad y seguimiento personalizado para los usuarios, detalló Presidencia de la República en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el director de la ONSC, Sergio Pérez , quien explicó que la actualización coincide con los 15 años de creación de Uruguay Concursa.

Según indicó, la renovación busca modernizar la herramienta para mejorar los niveles de eficiencia y transparencia , así como adaptarse a las nuevas formas de interacción digital.

Hantavirus en Uruguay: el pánico del crucero y la realidad de un virus que no será el próximo COVID

La Fuerza Aérea despidió a sus históricos aviones de combate Dragonfly tras casi 50 años de servicio en Uruguay

Pérez señaló que hasta ahora muchas funciones no podían realizarse desde celulares y que la nueva versión permitirá consultar llamados, leer requisitos y postularse desde dispositivos móviles.

Además, aseguró que la plataforma fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal y que ofrecerá una experiencia “más rápida y clara” para quienes busquen oportunidades laborales en el Estado.

“Queremos que cada persona que ingrese a Uruguay Concursa pueda hacerlo con facilidad, casi de manera intuitiva, y acceder rápidamente a la oferta laboral que esté buscando”, afirmó.

La nueva herramienta también permitirá que cada postulante haga un seguimiento personalizado de los llamados a los que se presenta.

Desde la ONSC explicaron que el rediseño comenzó en 2025 e incluyó pruebas con usuarios y reuniones con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), además de una alineación con estándares internacionales de accesibilidad.

Entre las novedades, el portal facilitará la identificación de llamados que incluyan cuotas afirmativas para personas afrodescendientes, con discapacidad, trans y víctimas de delitos violentos.

Según Pérez, el objetivo es optimizar la identificación de requisitos y mejorar las condiciones de acceso para que “nadie quede por el camino” durante el proceso de inscripción.

La referencia a José Mujica

El director de la ONSC recordó que Uruguay Concursa fue impulsado en 2010 durante el gobierno de José Mujica, con el objetivo de centralizar los procesos de selección y crear una “ventanilla única” para el ingreso al Estado.

Pérez sostuvo que Mujica defendía la necesidad de incorporar la mejor “madera” a la función pública y terminar con la “gauchada”, en referencia a prácticas discrecionales de contratación.

“Estamos convencidos de que este nuevo portal será un gran beneficio para la ciudadanía. Adaptarnos a las nuevas tecnologías y apostar a la innovación, sin perder esa visión que tenía Mujica sobre cómo debe ser el ingreso a la función pública, sigue siendo parte central de este camino”, afirmó.

La presentación oficial del nuevo Uruguay Concursa se realizará este jueves en el auditorio del edificio anexo a Torre Ejecutiva y la plataforma quedará operativa ese mismo día.