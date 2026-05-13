Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 13 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 13 de mayo una jornada fresca en gran parte del país, con presencia de nubosidad, neblinas y bancos de niebla en varias zonas del territorio.

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La temperatura mínima prevista será de 4 °C y las máximas llegarán hasta los 21 °C, según la región.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa , con presencia de neblinas. La temperatura irá entre los 8 °C y los 15 °C .

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Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con persistencia de neblinas. El viento rotará al suroeste con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y una baja probabilidad de precipitaciones. También habrá nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

Los vientos serán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de entre 0 y 10 km/h.

En la tarde y noche continuará el tiempo nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C y los 21 °C.

El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de entre 0 y 10 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y continuarán las neblinas y bancos de niebla, con vientos variables de entre 0 y 10 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet anticipa una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, además de nieblas y neblinas.

La mínima prevista será de 4 °C y la máxima llegará a los 21 °C.

Los vientos estarán variables entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos permanecerán variables entre 0 y 10 km/h y rotarán al sureste entre 10 y 20 km/h.