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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 13 de mayo

La temperatura mínima prevista en Montevideo y Área Metropolitana será de 8 °C y la máxima llegará hasta los 15°C, según Inumet

13 de mayo de 2026 7:32 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 13 de mayo una jornada fresca en gran parte del país, con presencia de nubosidad, neblinas y bancos de niebla en varias zonas del territorio.

La temperatura mínima prevista será de 4 °C y las máximas llegarán hasta los 21 °C, según la región.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. La temperatura irá entre los 8 °C y los 15 °C.

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Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con persistencia de neblinas. El viento rotará al suroeste con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y una baja probabilidad de precipitaciones. También habrá nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

Los vientos serán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de entre 0 y 10 km/h.

En la tarde y noche continuará el tiempo nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C y los 21 °C.

El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de entre 0 y 10 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y continuarán las neblinas y bancos de niebla, con vientos variables de entre 0 y 10 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet anticipa una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, además de nieblas y neblinas.

La mínima prevista será de 4 °C y la máxima llegará a los 21 °C.

Los vientos estarán variables entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos permanecerán variables entre 0 y 10 km/h y rotarán al sureste entre 10 y 20 km/h.

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