"Tecnología taiwanesa con energía paraguaya": Santiago Peña anunció que Paraguay y Taiwán desarrollarán uno de los mayores centros de IA del mundo

Paraguay y Taiwán anunciaron el desarrollo de uno de los mayores centros de Inteligencia Artificial (IA) del mundo , un proyecto que será financiado en partes iguales por ambos países y que busca posicionar al país sudamericano como un polo regional de tecnología e infraestructura digital.

El anuncio fue realizado por el presidente paraguayo Santiago Peña durante el cierre de su visita oficial a Taiwán, donde mantuvo reuniones con autoridades de la isla y firmó distintos acuerdos de cooperación.

“ Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo : tecnología taiwanesa con energía paraguaya”, afirmó Peña en un mensaje difundido por la Presidencia paraguaya.

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Paraguay y Taiwán, socios por casi setenta años, firmamos un acuerdo sin precedentes: construiremos juntos, 50/50, uno de los mayores centros de IA del mundo. Inteligencia artificial soberana, con la potencia energética paraguaya y tecnología de frontera taiwanesa. Apostamos por… pic.twitter.com/COSPI9lbtJ

Según explicó el mandatario, el proyecto apunta a convertir a Paraguay en un centro regional de desarrollo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

Peña sostuvo además que la iniciativa representa un paso estratégico para el país en un sector que considera clave para las próximas décadas. “Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, expresó en sus redes sociales, donde calificó el acuerdo como “sin precedentes”.

La alianza entre Paraguay y Taiwán

El proyecto fue presentado en medio de la estrecha relación diplomática entre Asunción y Taipéi. Paraguay es actualmente el único país de América del Sur que mantiene relaciones oficiales con Taiwán, en un contexto marcado por la presión diplomática de China sobre los aliados internacionales de la isla.

Durante la visita, Peña mantuvo reuniones con el presidente taiwanés William Lai, además de encuentros con ministros y empresarios vinculados al sector tecnológico. Ambas partes avanzaron también en acuerdos sobre ciberseguridad, cooperación judicial e inversiones en infraestructura informática.

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En una ceremonia oficial realizada en Taipéi, Lai destacó el vínculo entre ambos gobiernos. “Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, declaró.

Por su parte, Peña reiteró el respaldo paraguayo a Taiwán frente a las presiones internacionales impulsadas por Beijing. “Paraguay valora profundamente esta relación y reafirma su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos”, afirmó.

Comercio, carne y tecnología

El anuncio del centro de inteligencia artificial se produjo mientras China intensifica sus esfuerzos diplomáticos para aislar a Taiwán en organismos internacionales. Actualmente, Taipéi mantiene relaciones oficiales con apenas 12 países en el mundo, siete de ellos en América Latina y el Caribe.

La relación entre Paraguay y Taiwán también tiene un fuerte componente comercial. Durante 2025, Taiwán se convirtió en uno de los principales destinos de las exportaciones paraguayas de carne bovina, con ventas superiores a los US$ 288 millones.

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Además, ambos gobiernos concretaron recientemente un acuerdo de arancel cero para la carne porcina paraguaya, medida que fortaleció el intercambio bilateral.

Aunque el gobierno paraguayo todavía no informó dónde se instalará el complejo ni el cronograma de obras, Peña aseguró que el proyecto abrirá oportunidades vinculadas al desarrollo digital, la innovación y la infraestructura tecnológica.

Con información de AFP, EFE y agencias