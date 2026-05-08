AUF anunció un nuevo partido de las leyendas de Uruguay contra Paraguay en Durazno, con figuras como Forlán y Abreu: cuándo se juega y cuánto cuestan las entradas

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) anunció que el próximo domingo 17 de mayo volverá a jugar la "Selección de Leyendas", que tuvo su primer partido en el verano contra Argentina y ahora viajará a Durazno para enfrentarse a Paraguay, con la presencia de jugadores como Diego Forlán y Sebastián Abreu.

Según informó la AUF en un comunicado, el encuentro será un "cruce internacional entre figuras históricas del fútbol uruguayo y paraguayo", con fines benéficos.

El combinado de figuras históricas de la selección uruguaya contará con exjugadores como Diego Forlán, Diego Lugano, Sebastián Abreu y Diego Godín. En tanto, vendrán referentes paraguayos como Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña y Lucas Barrios.

"La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que buscan celebrar la historia del fútbol y acercar a distintas generaciones a sus ídolos , en una jornada que promete emoción, recuerdos y el reencuentro con grandes protagonistas del deporte" , expresó la asociación.

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En su primer y único partido hasta el momento, las leyendas uruguayas vencieron 5-2 a Argentina en un encuentro disputado en la playa de Punta del Este el pasado 9 de enero. Godín, Forlán, Rubén Paz, Darío Rodríguez y Matías Cabrera anotaron los goles de la celeste, mientras que Ezequiel Lavezzi y Maximiliano Rodríguez descontaron para los argentinos.

¿Dónde se juega el partido de leyendas y cuánto cuestan las entradas?

El encuentro se disputará el domingo 17 de mayo las 16:00, en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno. El organismo rector del fútbol uruguayo indicó que eligió esa ciudad como una muestra más de que el interior es un "lugar de encuentro para eventos que reúnen a la familia futbolera".

Las entradas ya se encuentran a la venta, y se pueden adquirir en la web AUF Tickets por un valor de $ 200. La organización aclaró que aclaró que "todo lo recaudado" en el partido "será a beneficio".

Además, AUF invitó al público que asista al encuentro de leyendas a "colaborar con la donación de un alimento no perecedero al momento de ingresar al estadio".