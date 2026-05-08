Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Federico Valverde luego del incidente con Tchouameni en el vestuario de Real Madrid

Federico Valverde , el volante uruguayo de Real Madrid, compartió un momento familiar este viernes luego del cruce que tuvo este jueves con su compañero de equipo, Aurelien Tchouaméni, lo que dejó al jugador celeste con un traumatismo craneoencefálico.

Según se informó, en el altercado en el vestuario del club, Valverde sufrió el golpe debido a un resbalón, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital.

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni

Este viernes su pareja, Mino Bonino, compartió fotos de una actividad familiar junto a su pequeño hijo Bautista, quien lució un disfraz de pollito.

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En las fotos que subió la argentina se ve a Valverde de gorra, sonriente, disfrutando del momento.

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni

“Dios, me desarman”, comentó Bonino en una foto del volante junto a su hijo.

Además, aclaró que tuvo un percance con el disfraz de Bautista.

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni

Valverde en recuperación

Al día siguiente del pique entre el francés Aurelien Tchouameni y el uruguayo Fede Valverde, que acabó con este en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en pleno altercado en el vestuario, los jugadores del Real Madrid volvieron a la Ciudad Deportiva a preparar un clásico ante el Barcelona del domingo marcado por la tensión en el vestuario.

El Real Madrid abrió sendos expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouameni tras lo ocurrido, con dos enfrentamientos en sólo 24 horas y que tras el entrenamiento del jueves llegaron a un pico de tensión insostenible en el vestuario madridista.

Tras encararse ambos jugadores por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión, el jueves la tensión pasó a mayores. Desde el primer momento en Valdebebas el clima era tenso, hasta que la situación explotó en el vestuario.

MADRID (ESPAÑA), 08/05/2026.- El centrocampista del Real Madrid, Aurelién Tchouameni a su llegada al entrenamiento a puerta cerrada del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Madrid, este viernes tras el incidente entre el francés Aurelién Tchouamen El centrocampista del Real Madrid, Aurelién Tchouameni a su llegada al entrenamiento a puerta cerrada del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Madrid, este viernes tras el incidente con Fede Valverde Foto: EFE

Según pudo saber EFE, en plena discusión entre ambos, dialéctica y física, Valverde, segundo capitán del Real Madrid, se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

Después de esto, el Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras el incidente ocurrido entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este jueves.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió.

Preparación para el clásico

Esta situación pone en el foco el ambiente que se vive en el vestuario del Real Madrid, a dos días de visitar al Barcelona en LaLiga EA Sports, en un partido en el que, en caso de no ganar, dirían adiós definitivamente al título.

Una preocupación menor a tenor de lo que ocurre en el día a día madridista. Un clima de máxima tensión que desde el club intentarán paliar y poner orden, siendo este viernes un día clave para poner las cartas sobre la mesa.

En esta jornada el Real Madrid lleva a cabo el entrenamiento previsto en horario matutino en su Ciudad Deportiva, al que no acudió Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

El que sí acudió, minutos antes de la hora límite marcada -las 10:00 horas CEST una antes del entrenamiento- fue Tchouaméni, a pesar de su expediente disciplinario.

También acudió a Valdebebas su compatriota, Kylian Mbappé. Protagonista principal en el Real Madrid antes del incidente entre Tchouaméni y Valverde por el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

El francés, ausente de los entrenamientos debido a dicha lesión, apareció en Cerdeña junto a su pareja, la actriz española Esther Expósito. Días de descanso lejos de Madrid que provocaron las críticas hacia su figura, ante las que su entorno salió al paso desde la agencia AFP en París.

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"El período de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo", subrayaron las fuentes cercanas al delantero del Real Madrid desde Francia.

Un Mbappé que el jueves, antes del pique entre Tchouaméni y Valverde, superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos y apura sus opciones de entrar en la convocatoria del clásico, aunque fue protagonista por su actitud al salir de Valdebebas, igual que al entrar este viernes.

En ambas ocasiones se vio a Mbappé conduciendo su coche riéndose, a pesar del clima que se vive en el vestuario del Real Madrid en esta parte final de la temporada.

Con base en EFE