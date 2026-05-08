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El incidente de Federico Valverde y Tchouaméni bajo la experimentada opinión del ex "galáctico" de Real Madrid, Luis Figo: "No es el primera vez que sucede ni será la última"

Para el exfutbolista Luis Figo "en el Real Madrid la mano dura no funciona", al hablar del cruce de Valverde y Tchouaméni

8 de mayo de 2026 7:46 hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

FOTO: EFE

El exfutbolista Luis Figo ha asegurado este viernes que "en el Real Madrid la mano dura no funciona", como prueban los éxitos de Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque y Zinedine Zidane, y ha opinado que el futuro técnico del equipo blanco deberá "saber gestionar los egos para convencer a los jugadores de ir en la misma dirección".

El exjugador portugués ha comparecido este viernes en Barcelona en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio entre Duracell y LaLiga, en el que ha valorado la actualidad del Real Madrid, marcada por los incidentes en el vestuario, a 48 horas del clásico.

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Luis Figo
Luis Figo

Federico Valverde aclaró su pelea con Aurélien Tchouameni: dijo que no llegaron a las manos, que pesó la "frustración" que sufre Real Madrid y que será el "primero" en defenderlo en la cancha

Federico Valverde, que tendrá varios días de recuperación, no estuvo en la práctica de Real Madrid tras su cruce con Tchouaméni, quien sí asistió, como Mbappé, quien llegó sonriendo

La mano dura de Mourinho y Real Madrid

Preguntado por si la solución es fichar a un entrenador de "mano dura" como José Mourinho, Figo ha negado que su compatriota responda a esta descripción, y ha insistido en que para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu es necesario "saber de fútbol, tener sentido común, conocer el club y el entorno", además de ser un buen gestor.

Former Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho arrives for a meeting with Benfica President at Benfica Campus training center in Seixal, outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Q
José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

"No sé si Mourinho fichará, hay que preguntar a Florentino. José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea", ha declarado.

Sobre el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, Figo ha recordado que "nunca hay que subestimar al Real Madrid" en un duelo en el que "todo puede pasar independientemente de si el equipo está mejor o peor". Además, ha remarcado que, aunque LaLiga "ya está decidida", el equipo blanco "se juega su imagen y dignidad".

Por otra parte, el luso ha elogiado la temporada del Barcelona: "Ha jugado un gran fútbol y ha tenido un año muy bueno en Liga, como el pasado. Por desgracia, en la Champions hay momentos que deciden la temporada. Pese a sus problemas financieros, tienen jugadores de mucho talento de La Masia que lo están haciendo muy bien".

Por último, ha hablado de "las grandes esperanzas" de Portugal en el Mundial de este verano: "De Cristiano puedes esperar siempre que marque, ayude al equipo y esté centrado en ser el líder de nuestro país. Es su último Mundial y querrá acabar de la mejor manera, que para él es ganar el titulo".

EFE

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