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Problemas de equilibrio y de oído: Ignacio Ruglio reveló que Eric Remedi había estado dos veces internado antes de jugar con Peñarol ante Platense

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dio detalles sobre el estado de Eric Remedi quien salió en el arranque del partido contra Platense porque no soportaba "la presión en la cabeza"

7 de mayo de 2026 22:44 hs
Franco Amarfil y Eric Remedi

Franco Amarfil y Eric Remedi

Foto: Juan Mabromata/AFP

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, reveló que el volante Eric Remedi había estado internado dos veces antes del partido que este jueves jugó contra Platense, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

Remedi quedó tendido en el campo de juego a los 9 minutos, recibió atención médica pero no pudo reincorporarse siendo rápidamente sustituido por Diego Laxalt.

Increíblemente, Aguirre mandó a los periodistas a hablar con Daniel Zarrillo, quien desde su llegada al club tiene una cláusula contractual que le prohíbe estrictamente hablar con los medios sobre el estado sanitario de los jugadores y los exjugadores de Peñarol.

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Como suele ocurrir en Peñarol, el club no recurre a los canales oficiales para informar de situaciones complejas con el club y es el presidente Ignacio Ruglio quien termina hablando.

Sobre Remedi lo hizo en conferencia de prensa, en Vicente López, tras el 1-1 con Platense que dejó a Peñarol al borde de la eliminación en la Copa Libertadores.

"Eric pasó toda la semana en que estuvo dos veces internado en la Médica por un tema de que está con un problema de equilibrio, tiene un problema aparentemente en un oído que se lo están atendiendo. Llegó, hizo el esfuerzo para estar acá, pero dijo que no soportaba la presión en la cabeza, que se estaba sintiendo muy incómodo y por eso fue el cambio, por precaución de cosas de la cabeza. Es parte de las cosas que nos están pasando", declaró.

"Fue una baja importantísima, más a los 10 minutos del partido, en lo deportivo nos afectó mucho", dijo Aguirre en la conferencia.

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