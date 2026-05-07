Otro lesionado más: Eric Remedi salió lesionado en el arranque de la visita de Peñarol a Platense por Copa Libertadores por conmoción cerebral

A tono con una temporada que ha sido un martirio en materia sanitaria, Peñarol volvió a sufrir este jueves una importante lesión en uno de los jugadores claves en el esquema de Diego Aguirre. El volante argentino Eric Remedi apenas aguantó 9 minutos en la visita del aurinegro a Platense, en Vicente López por Copa Libertadores y la sanidad que comanda Daniel Zarrillo no da abasto.

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El partido estaba en las primeras de cambio, en un terreno de juego que lució blando por las lluvias caídas en Buenos Aires en las últimas 48 horas, cuando Remedi cayó marcado por dos jugadores de Platense.

Peñarol se juega la chance de mantener la ilusión de clasificar a octavos de final en este trascendente partido.

El volante argentino no se recuperó más.

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La situación que vivió el argentino Franco Escobar con un barra de Peñarol en Buenos Aires, que lo sorprendió en la llegada al hotel, y la explicación que dio Ignacio Ruglio

Quedó tendido, recibió la atención médica en cancha pero no pudo reincorporarse. Debió ser sacado en carro de auxilio.

En su lugar tuvo que entrar Diego Laxalt.

Según informó la transmisión oficial de ESPN, el ex San Lorenzo sufrió conmoción cerebral.

Los lesionados que tiene actualmente Peñarol

Emanuel Gularte: desgarro con desinserción de músculo

Nahuel Herrera: operación de hombro

Lorenzo Couture: fractura de clavícula

Eduardo Darias: desgarro de sóleo (Diego Aguirre había dicho que iba a estar pronto para este partido)

Franco González: lesión muscular (Diego Aguirre dijo que el lunes, ante Defensor Sporting, lo había sacado por mera precaución)

Brandon Álvarez: pubalgia

Luis Angulo: lesión muscular

Javier Cabrera: recuperándose de la operación de ligamentos de rodilla del año pasado.

Cabe recordar que desde comenzó el año estuvieron lesionados Abel Hernández con una rotura parcial de ligamento de rodilla, Franco Escobar con lesión muscular, Lucas Ferreira volvió hoy tras distensión muscular, Lucas Hernández se desgarró tras completar su recuperación de rotura de meniscos, Maximiliano Olivera volvió hoy tras un desgarro y en enero sufrió esguince de rodilla, Diego Laxalt con un desgarro, Leandro Umpiérrez con lesión muscular y Matías Arezo con una pequeña distensión muscular.