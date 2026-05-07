Policía recuperó a Darko, el perro bulldog francés que le fue robado a su dueña en una rapiña en Parque Rodó

Después de dos días de búsqueda, la Policía recuperó a Darko , el perro bulldog francés que fue robado a su dueña en una rapiña en Parque Rodó . Las autoridades tienen a un adolescente identificado y continúan investigando.

La dueña del animal, María José Sommer , llevaba días sin dormir angustiada por no tener al animal consigo. En la noche de este jueves se pudo reencontrar con el animal y no pudo contener la emoción.

"Hoy me dormí parada unos segunditos, hace tres días que no duermo . Pero hoy sí, vamos a dormir bien apretados y lo dejo quedarse con toda la cama como hace él y me deja durmiendo en un pedacito", contó entre lágrimas la mujer a Subrayado de Canal 10. Si bien ubicaron al perro nervioso, no encontraron que estuviera lastimado .

Vecinos de Pocitos reclaman por más presencia policial luego de intento de robo a mujer de 66 años que está en coma

"Soltalo porque te va a matar": atacaron a una mujer con un cuchillo y le robaron a su perro en Parque Rodó

#AHORA | Apareció Darko. María José logró recuperar a su bulldog francés de un año que había sido robado por dos delincuentes en Parque Rodó. "Cerramos el día con la noticia más maravillosa que podía tener", afirmó en diálogo con Subrayado. "Me devolvió la vida, estoy viva de… pic.twitter.com/hQnMQ7M9tg

Durante la noche del martes, cuando ocurrió la rapiña, la víctima sufrió cortes en una mano mientras intentaba impedir que los atacantes se llevaran al animal. Fue cuando estaba volviendo con el perro hacia su casa. No tenía objetos de valor y los atacantes optaron por llevarse al animal.

La mujer tiene una prótesis de cadera y fue revolcada por el piso por su atacante sin desprenderse del perro. Iba acompañada de su hermana, que le pidió que soltara a Darko para que no se lastimara más.

Este jueves el ánimo de la mujer cambió completamente con la aparición del perro. "Cerramos el día con la noticia más maravillosa que pudiera tener, volvió la luz a mi vida, está acá con nosotros", dijo tras reencontrarse con Darko. "No me canso de mirarlo y de darle besos", añadió y agradeció tanto a la población que colaboró con la búsqueda como a la Policía de Hechos Complejos.

Durante la tarde del miércoles en el barrio de Pocitos una mujer de 66 años quedó en coma tras caer y golpearse la cabeza en un intento de un delincuente de robarle la cartera. Debido a este hecho, y a otros de inseguridad en la zona, los vecinos y comerciantes reclaman por más presencia policial.