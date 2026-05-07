Bengala náutica en el clásico del intermedio 2025: hincha de Nacional fue condenado pero recuperó la libertad

Uno de los hinchas de Nacional que lanzó la bengala náutica en la final clásica del Torneo Intermedio 2025 recuperó la libertad luego de ser condenado por el caso . El hombre, junto a otro hincha, fueron sentenciados a nueve meses de prisión.

En el caso del hincha que recuperó la libertad , se le descontó la pena de las medidas cautelares que se habían dictado cuando fue imputado.

El restante hincha condenado sí deberá cumplir nueve meses de prisión , confirmó este jueves la Fiscalía General de la Nación a El Observador. Ambos fueron encontrados culpables del delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de estrago, informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.

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Estas sentencias se suman a las de otras tres personas condenadas el año pasado por el mismo hecho. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 15.º Turno .

El hecho data del clásico del 6 de julio de 2025 cuando desde la Tribuna Colombes, donde estaba ubicada la barra de Nacional, se lanzó una bengala náutica que terminó estrellándose contra uno de los palcos de la Tribuna América.

El impacto del proyectil fue recibido por un policía que estuvo varios días en CTI. Debieron extirparle un testículo y reconstruirle la uretra por las heridas sufridas.